ODISEJA 2019. obilježit će drugi dan Večeri udaraljkaša u Križevcima

Danas je na programu drugi dan 9. Večeri udaraljkaša u Križevcima. Otvorit će ga radionica Usavršavanje bubnjarske tehnike, koju će voditi poznato nam ime – Nenad Borić. U 19 sati slijedi sjajan koncert pod nazivom ODISEJA 2019.

ODISEJA 2019. nastavak je diplomskog koncerta Josipa Konfica iz 2011. godine na kojem je sudjelovalo 26 umjetnika (glazbenici, video umjetnica, glumac, pisac, plesačice, majstori za ton i svjetlo), a ideja je spajanje različitih vrsta umjetnosti, kao što su glazba, film i ples, u jedan cjeloviti multimedijalni prizor.

Prvi dio ODISEJE 2019. čini autorska kompozicija iz 2017. godine za solo udaraljkaša i komorni sastav tambura s prepariranim tamburama pod nazivom PROXIMA B (inspirirana Proksimom Centauri b, najbližim poznatim ekstrasolarnim planetom udaljenim oko 4,2 svjetlosne godine od Zemlje u zviježđu Centaur).

Drugi dio koncerta pod nazovom Maiden Voyage to Dwarf Planets eksperimentalni je elektro-akustični performans za udaraljkaša i elektroniku inspiriran patuljastim planetima (Ceres, Pluto, Eris, Haumea i Makemake). Izvođači reagiraju na akustiku samog prostora i upotpunjuju ga zvukom. Scenografiju će upotpuniti kiparica Ida Blažičko, a za ‘live’ elektroniku zadužen je Nenad Sinkauz.

Josip Konfic (1985.) diplomirao je udaraljke na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesorice Ivane Kuljerić Bilić i profesora Igora Lešnika. Sudjelovao je na državnim natjecanjima u različitim kategorijama (solist, komorni sastavi, skladateljski rad) te međunarodnim udaraljkaškim festivalima i radionicama u Austriji, Sloveniji, Poljskoj, Argentini, Urugvaju, Kini, Švedskoj, Francuskoj, Belgiji, Porto Ricu, Koreji, Mađarskoj i Srbiji. Surađivao je sa Simfonijskim orkestrom HRT- a, Zagrebačkom filharmonijom, orkestrom Hrvatskog Narodnog Kazališta u Zagrebu, Rijeci i Splitu i dr. Vodio je udaraljkaške radionice u Križevcima, Bjelovaru, Samoboru, Zagrebu, Tinjanu i Murskoj Soboti. Bio je član udaraljkaškog kvarteta „BOOMerang” i udaraljkaškog ansambla „biNg bang“ s kojim je osvojio posebnu rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu te I. nagradu na europskom natjecanju u Neerpeltu.

U suradnji s produkcijskim odjelom Djeca i mladi HRT, 2014. godine snima pet glazbeno – obrazovnih emisija o udaraljkama „Notica“, a 2019. „Školski sat – Zašto svirati udaraljke?“. Od koncertne djelatnosti ističu se projekti u sklopu Izloga suvremenog zvuka gdje sudjeluje na projektima &TD sounds, Through & out of space i More light sa stranim i domaćim umjetnicima kao što su Arnold Morinissen, Hugo Morales Marguia, Ryoko Imai, Nicolas Sinković, Kaja Farszky i dr. Osim toga, nastavlja suradnju s umjetnicima različitih profila – Teom Hatadi IN LOOP, Nenadom Sinkauzom i Idom Blažičko.

Od 2015. godine predstavnik je Hrvatske u radu povjerenstva na međunarodnom natjecanju udaraljki u Beogradu te od 2016. član povjerenstva na hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa. Mentor je mladim kolegama udaraljkašima MA u Zagrebu na predmetu Pedagoška praksa i nastavnicima udaraljki koji se pripremaju za stručni ispit. Dobitnik je nekoliko priznanja za izvrsne rezultate u radu s učenicima Agencije za odgoj i obrazovanje te 2018. napreduje u zvanje prof. mentor.

Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige osnovan je 1978. godine, a čine ga učenici srednje i viših razreda osnovne glazbene škole. Orkestar je dosad sudjelovao na mnogim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, među kojima izdvajamo višebrojne zlatne plakete Tambure Paje Kolarića na Festivalu hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, 9 prvih i 3 druge nagrade na Natjecanju učenika i studenata glazbe HDGPP-a, dvije prve nagrade Summa cum laude na Europskom festivalu za mlade glazbenike u Belgiji 1999. i 2019. godine, nagradu i Grand prix na međunarodnom natjecanju „Young2014Prague“ te zlatnu plaketu na International music festival u Bratislavi 2017. Uz natjecanja, Orkestar je održao i stotine nastupa te dosad gostovao u SAD-u, Belgiji, Portugalu, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, Sloveniji, Srbiji, Češkoj i Makedoniji. Orkestar vodi Igor Kudeljnjak.

Na večerima udaraljkaša u Križevcima nastupit će komorni sastav kojeg čine samo učenici srednje glazbene škole.

Nenad Sinkauz (1980. Pula) magistrirao je etnomuzikologiju na Filozofskom fakultetu u Padovi u razredu prof. Paole Barzan. Po zanimanju je skladatelj i performer u raznim glazbenim, plesnim, kazališnim i multidisciplinarnim projektima. Njegov je rad usmjeren prema istraživanju transverzalnih glazbenih formi.

2002. godine osniva sastav East Rodeo u sklopu kojega surađuje s nizom međunarodnih jazz i rock glazbenika, spajajući avant-rock, živu elektroniku, noise, eksperimentalnu i improviziranu glazbu. Pod imenom East Rodeo izdao je albume Kolo (CD 2003.) i Dear Violence (CD Kapa records/Trovarobato, 2009.) s kojim je osvojio prvu nagradu meltingpot glazbenih stilova u Faenzi 2009. te album Morning Cluster (CD, LP 2011./2012.); talijanski Jazzit svrstao ga je među najboljih sto jazz izdanja 2012. Na albumu su gostovali svjetski poznati glazbenici Marc Ribot, Greg Cohen i Warren Ellis. Kazališni rad započinje 2002. godine s eksperimentalnim glazbenim kazalištem TAM teatromusica iz Padove i redateljem Micheleom Sambinom, da bi 2007. režirao site specific performans Brod (Festival Polis Jadran Europa) te nastavio raditi kao skladatelj i izvođač na kazališnim i plesnim projektima.

Kao skladatelj i izvođač surađuje s velikim brojem glazbenika, koreografa, kazališnih i filmskih redatelja u Hrvatskoj i inozemstvu: Mala Kline, Dalibor Matanić, Marc Ribot, Warren Ellis, Greg Cohen, Ivana Sajko, Franka Perković, Roberta Milevoj, Francesco Scavetta, Mikiko Kawamura, Matija Ferlin, Petra Hrašćanec, Saša Božić, Nevio Marasović, BADco, Gordan Tudor, Kaja Farszky, I.M. Klif i drugi.

Od 2010. s Alenom Sinkauzom umjetnički je voditelj međunarodnog festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe Audioart u Puli.

Ida Blažičko (1985., Zagreb) nakon završene Klasične gimnazije, diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007., a tijekom studija boravila na Indiana University of Pennsylvania, SAD. Na Kineskoj akademiji umjetnosti u Hangzhou, gdje je i gostujući profesor, doktorirala je s disertacijom na temu Sustainable Public Art: Re-creating Urban Environment (2012.). Izlagala je na više od četrdeset skupnih i osamnaest samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. U javnim prostorima realizirala je skulpture od čelika Vjetar (Šangaj, 2011.),Vjetar II (Hangzhou, 2012.) i Kakva tišina – u pećinu ponire zrika cikada (San Vito al Tagliamento, 2017.) za koju je osvojila 1. nagradu Premio in Sesto. Na Akademiji likovnih umjetnosti doktorirala je s disertacijom Biomimetika u službi umjetnosti (2016.). Tijekom 2017. boravi na umjetničkoj rezidenciji Cité Internationale des Arts u Parizu te izlaže ambijentalnu skulpturu Blossoms u javnom prostoru, a 2018. sudjeluje na Biennalu suvremene tekstilne umjetnosti Contextile u Guimarãesu, Portugal.

Dopredsjednica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) u Zagrebu i docentica na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti.

Koncert ODISEJA 2019. održat će se u petak 25. listopada u 19 sati u Podrumskoj dvorani Hrvatskog doma.