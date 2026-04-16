Križevci 9. svibnja u znaku gastro užitka i dobre zabave: Gastro Beef Fest

Križevci će u subotu, 9. svibnja 2026. godine, od 14:00 do 20:00 sati, na lokaciji restorana Vojarna, ponovno postati nezaobilazna adresa za sve ljubitelje vrhunske hrane i dobrog društva. Festival koji je već prepoznat kao omiljeno proljetno okupljanje gurmana ove godine nosi novo ime – Gastro Beef Fest Križevci.

Promjenom imena organizatori žele dodatno naglasiti ono što je srce festivala: junetinu i kvalitetnu gastro ponudu temeljenu upravo na tom segmentu. Posjetitelje očekuje prava mesna rapsodija, vrhunska jela od junetine pripremljena isključivo od domaće junetine brenda “Hrvatska junetina Udruge Baby Beef”, koju je donirala tvrtka Širjan d.o.o. Ono po čemu je ovaj festival posebno prepoznatljiv i što je već postalo tradicija jest činjenica da se junetina i prilozi mogu kušati bez ograničenja, jer Gastro Beef Fest u Križevcima nije “probaj i idi”, nego doživljaj koji traje.

Na festivalu će se moći uživati u raznim specijalitetima od junetine: steaku, trganom mesu, burgerima, smoked mesu, a kao poseban adut ove godine stiže i novitet, vol na ražnju, koji će zasigurno biti jedna od glavnih atrakcija.

Osim bogate ponude hrane, Gastro Beef Fest donosi i snažan lokalni potpis kroz pića i slatke zalogaje. Posjetitelje očekuju Vina Bužić, Vinarija Korenko, Gin destilerije Babić, Križevačko pivo, a za najslađi završetak pobrinut će se Lu-Mi zalogajčići. Piće i slatki program plaćaju se zasebno i nisu dio cijene ulaznice. Kako bi festival bio doživljaj za cijelu obitelj, organizatori su pripremili i posebno iznenađenje za najmlađe – predstavu kazališta Šareni svijet, kako bi se mame, tate, bake, djedovi, stričevi i tete mogli bezbrižno družiti dok se njihovi mališani zabavljaju.

Za odličnu atmosferu pobrinut će se i glazbeni program, tamburaški sastav Memento zabavljat će sve prisutne i dodatno podići energiju festivala. Cijeli gastro dio odvijat će se uz stručno vodstvo profesora Srednje škole Ivan Seljanec, a organizatori poručuju da posjetitelje očekuje gastro užitak koji se ne propušta.

Ulaznice su dostupne putem Entrio sustava (online i na prodajnim mjestima Entrio partnera), a na dan događanja bit će dostupne i na ulazu do popunjenja kapaciteta. Zbog ograničenog kapaciteta, preporučuje se kupnja unaprijed. Cijena ulaznice je 10 € za odrasle, djeca do navršenih 12 godina besplatno. Ulaznica uključuje: neograničenu konzumaciju hrane (junetina + prilozi). Piće i slatki zalogaj plaćaju se zasebno. Gastro Beef Fest Križevci i ove godine potvrđuje status festivala koji spaja najbolje od domaće junetine, lokalnih proizvođača i opuštene atmosfere.

Organizatori ovog događaja su Grad Križevci, Križevački poduzetnički centar, Udruga Baby Beef, Širjan d.o.o., Chill Out, Srednja škola Ivan Seljanec.