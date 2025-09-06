15. VUK počeo Sudarom vibracija i iznenađenjima. Pred Resonance Duom je blistava i zvučna budućnost

Od petka 5. 9. 2025. traje 15. VUK – Večeri udaraljkaša Križevci, festival ponajboljih udaraljkaša Hrvatske svih generacija. Jubilarno izdanje startalo je, sasvim neuobičajeno za glazbene umjetnike, brojkama koje je iznio autor i začetnik projekta prof. Josip Konfic. No, statistika u proteklih 14 VUK-ova doista je zvučna: 42 koncerta, 19 radionica, 5 stručnih skupova, 4 tematska partyja…i sve u 42 dana (svake godine puni vikend).

Ono što je Konfic propustio naglasiti jest broj posjetitelja, kojih je bilo na stotine, bilo u Atriju Likovne galerije bilo u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige i drugim lokacijama. I svi su redovito bili zadovoljni onime što su slušali i čime su ih vrijedni glazbenici počastili. Tako i sinoćnja 1. večer 15. VUK-a nije bila iznimka.

Mladi Resonance Duo nastupio je s koncertom Sudar vibracija, repertoarom koji su činila djela koja potpisuju Živković, Šuklar, Masson, Sammut, Schumann, Sejourne i Martynciow. Resonance Duo su Lucija Šimanović Mišćević (20) i Vid Pajić (18), studenti 2. godine udaraljki na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kojima je zajedničko da su studij započeli ranije zbog iznimnog talenta. Treba li reći da ih je u udaraljkama u srednjoj školi učio prof. Konfic?



Kreativan i dinamičan udaraljkaški duet koji otkriva nove zvukove udaraljki te razvija umjetničke ideje kombinirajući različite glazbene stilove djeluje od 2022., sudjeluje na međunarodnim natjecanjima i festivalima. Ove godine, na Međunarodnom glazbenom festivalu komornih sastava i orkestara Sonus

u Križevcima duo je osvojio prvu nagradu.

Nadarenost su manifestirali i sinoć, kad je najprije Lucija vješto kombinirala sviranje na nekoliko perkusija, da bi palicu preuzeo Vid i nastavio u naizmjence laganom pa snažnijem ritmu. Sviračko umijeće mladih došlo je do izražaja u zajedničkim točkama u kojima su se odlično pratili i dopunjavali. Sudar vibracija tako je publici priuštio glazbenu avanturu u kojoj su se sreli različiti stilovi, spajajući tradiciju i modernost, s primjesama klasike i balkanskih melosa.



Za posjetitelje nije bilo kraja iznenađenjima sa završetkom koncertnog programa. Konfic je uime organizatora iz Udruge P.O.I.N.T. i Glazbene škole Alberta Štrige Križevci otkrio da su pripremili darove u povodu jubileja VUK-a.

“Zahvaljujem svima koji podržavaju VUK na bilo koji način, i Grad i Koprivničko-križevačku županiju, kao i naše sponzore, a to su ove godine i Babić Craft Distillery, Srednja gospodarska škola Križevci, Planinarski dom Kalnik i POU Križevci“, najavio je Konfic i zamolio publiku da zaviri ispod svojih stolaca. Tamo je četvero najsretnijih našlo naljepnice koje su im donijele vrijedne nagrade sponzora. Dar od VUK-a za vjerne posjetitelje i poklonike koje VUK već 15. godinu “hrani” vrsnim zVUK-ovima udaraljki, a koji mu to obilato vraćaju aplauzima.



Drugi dan 15. VUK-a započeo je radno, stručnom skupom za nastavnike udaraljki i radionicom za učenike – ImproLab, oboje u realizaciji Tene Novak, nagrađivane glazbenice, skladateljice i edukatorice. Petnaestak učenika, od najmlađih do nešto iskusnijih, na radionici u podrumu Glazbene škole izvodilo je usmjereno-improvizirane skladbe, upoznavši se s osnovnim znakovima soundpaintinga kao slikanja zvukom. U isti čas bili su i kreatori, kompozitori i izvođači, kao u pravom labosu istražujući vlastite mogućnosti.



Glavni dio programa 2. večeri 15. VUK-a odnosi se na koncert pulsAtion, koji izvodi Percussion Club, međunarodni kvartet europskih udaraljkaša. Oni su Ivana Kuljerić, Nikola Krbanyevitch, Francesco Mazzoleni i Luis Camacho Montealegre, neki od njih česti gosti VUK-a koji se vesele ponovnom sviranju pod nadamo se vedrim nebom u divnom ambijentu atrija.

Nakon koncerta slijedi 2. izdanje VUK kviza, popularno kulturna igra s dosta glazbenih sekvenci i delikatesnim nagradama za najbolje znalce, te potom VUK Slušaonica by Sonja. Ulazak je na sve sadržaje potpuno besplatan!