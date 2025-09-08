Finale najplodnijeg VUK-a: Učeničke varijacije i ritmičko-melodijske akrobacije, premijera ljetnog ansambla i prvi after za učenike i roditelje

Nakon studenata prve i akademskih glazbenika druge večeri, treća završna večer 15. Večeri pripala je najmlađima, učenicima. No, uvertira u završnicu jubilarnog VUK-a održana je u nedjelju već oko podneva s radionicom Give Me The Rhytm, koju je osmislio i vodio prof. Josip Konfic, autor projekta Večeri udaraljkaša Križevci.

U Koncertnoj dvorani Glazbene škole predstavio je polaznicima – učenicima i nastavnicima – tehniku sviranja body percussion u kojoj tijelo služi kao instrument, jer oponaša set bubnjeva i druge udaraljke. Umjesto palica i rukama po instrumentu, izvođač body percussiona upotrebljava ruke i noge za ‘sviranje’ – udara nogama o pod, rukama po prsima i koljenima, pljeska, pucketa prstima… Polaznicima je radionica i Konficov pristup bila vrlo motivirajuća, osvijestili su puls i tempo u glazbi, istraživali zvukove i boje po tijelu, improvizirali, nasmijali se…

Na koncertu u istoj dvorani večer je, pak, bila u znaku susreta đaka iz Glazbene škole u Varaždinu i domaćina iz Glazbene škole Alberta Štrige Križevci. Najprije su se predstavili varaždinski dječaci Andro Gotal (6. razred OŠ) i Filip Samac (5. razred OŠ) koje je Konfic ocijenio jako talentiranima. Uzbuđeni uoči nastupa pred novom publikom, pojedinačno su izveli osam skladbi i jednu u duetu. Predstavili su se kao sposobni đaci koji će zasigurno i u upravo započetoj novoj školskoj godini imati niz zapaženih produkcija. Priprema ih prof. Igor Magdalenić s Odjela za harmoniku, orgulje i udaraljke Glazbene škole u Varaždinu.



Za razliku od varaždinskih, križevački glazbenici su nastupili u većem broju i u širem rasponu generacija, od 3. razreda osnovne do 3. razreda srednje škole, svi su u klasi nastavnika prof. Štefana Đurkovića. Redom su svirali, na istim ili različitim perkusijama, Filip Blažinović (3. r. OŠ), Sven Ferenčak (3. OŠ), Jakov Aleksandar Simunović (4. OŠ), Fran Kamenečki (1. SŠ), Natko Begović (5. OŠ), Lili Marin (5. OŠ), Fran Knežević (2. SŠ), Filip Komarica (3. SŠ), opet Lili Marin i Fran Knežević i Natko Kudeljnjak (3. SŠ). S obzirom na to da su nastupali posljednjeg dana školskih praznika tijekom kojih su ipak uzeli mali predah od sviranja, svi su zvučali vrlo solidno, uvjerljivo i čisto, pokazavši da su zagrijani za ritam nove školske godine.

Službeni dio ovoga trodnevnog 15. jubileja VUK-a koji je pao i na vikend 30. obljetnice svetog Marka KŽ okrunila je skladba Give Me The Rhytm, autorski rad Josipa Konfica i u izvedbi Natka Kudeljnjaka, inače sina križevačkoga maestra tambure, dirigenta Igora Kudeljnjaka. Svirati je počeo već s dolaskom na pozornicu iz publike, plješćući, što je zamijenio pucketanjem prstiju, lupanjem nogama, udaranjem o prsa…tehnikama body percussiona s kojima je Natko dao doslovno sve od sebe za publiku, koja ga je srčanim pljeskom i nagradila, kao uostalom i sve prethodne izvođače. Posjetitelji zadnje večeri bili su uglavnom roditelji i članovi obitelji učenika-izvođača, što je bila prilika i za razmjenu iskustava i ležerne

razgovore.

No, kako je 15. VUK i započeo, mora je i završiti – iznenađenjem. Prve večeri bile su to nagrade za posjetitelje, druge videočestitke prijašnjih VUK-ovaca i podjela priznanja, dok su iznenađenje treću večer priredili učenici i Josip Konfic. Na pozornicu je istodobno izašlo osam dječaka i mladića šareno odjevenih, kao da se spremaju na plažu. Oni su Udaraljkaški ansambl MLJGŠ (Međunarodna ljetna glazbena škola), u sastavu Mihael Koci i Ilan Margušić iz Zagreba, David Sabolović, Gabriel Andrić, Martin Roviščanec i Filip Bogadi iz Bjelovara, te Natko Kudeljnjak, dok je umjesto oboljele Carmen Androić iz Zagreba bio Filip Komarica. Okupio ih je Konfic kao polaznike škole udaraljkaša koju je ljetos vodio u Pučišćima na Braču.

“Bilo im je lijepo svirajući se i družiti kraj plaže. Zamislite scenu – pet metara od mora, udaraljke, mjesec, predivno… I meni je pala ideja da dođu u Križevce na VUK i pokažu što su naučili u 10 dana na Braču. Pripremili su tri skladbe“, najavio ih je Konfic.

Prvu su skladbu izveli skupno, zatim trojica body percussion i završno cijeli MLJGŠ na gotovo cijelom arsenalu instrumenata. Odaslali su radosne vibracije za prvi After Party učenika & roditelja koji je uslijedio u Atriju Likovne galerije, gdje je uz zakusku okončan 15. VUK, najplodniji dosad. Do idućega ljeta i sljedećega, 16. VUK-a, 2026. godine.