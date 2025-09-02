Pokažite ušTIManost na popkulturnom VUK Quizu op. 2



U sklopu 15. Večeri udaraljkaša Križevci organizatori i ove godine nude različite popratne sadržaje, sve vezane uz temu glazbe, a jedan od njih je Quiz 2025., popularno-glazbena igra znanja. Autor pitanja i voditelj kviza je kvizaš Sergej Novosel Vučković. Kotizacije nema i sudjelovanje se ne naplaćuje, igrat će se u ekipama, u subotu 6. rujna u 21 sat u atriju Likovne galerije na Nemčićevom trgu. Termin je baš u pravo vrijeme, znaju to oni koji uvijek stižu na ritam, ni prerano ni prekasno – odmah poslije koncerta The Percussion Cluba i prije Sonjine VUK slušaonice.





Jesi li ti onaj prijatelj koji na prva dva tona pogodi pjesmu? Onaj koji zna tko je napisao hit ’85., ali i tko je jučer svirao na glavnoj pozornici? Ili samo voliš dobra pitanja, još bolje ekipe i zvuk smijeha pod otvorenim nebom? Ako si se pronašao/la – VUK kviz je tvoje mjesto!

Okupi ekipu do 5 članova, prijavi vas na pubinkvizicija@udruga-point.hr ili na licu mjesta, naoštri uši i mozak i dođi testirati svoje znanje iz svijeta glazbe, pop kulture i ponekog neočekivanog zvučnog pitanja.

Čekaju vas zgodne nagrade, odlična atmosfera i garancija da ćete navečer pjevušiti ono što ste preko dana zaboravili.