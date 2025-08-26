Branka Špoljar: Interes za udaraljke je svake godine sve veći, što je “kombinirani” rezultat i VUK-a i izvrsnog rada

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci od samog je početka 2011. uz udrugu P.O.I.N.T. suorganizator Večeri udaraljkaša Križevci. U ovoj je instituciji prvu glazbenu naobrazbu stekao i idejni začetnik VUK-a Josip Konfic čiju je ideju o pokretanju udaraljkaškog festivala u Križevcima objeručke prihvatila ravnateljica prof. Branka Špoljar. Tada joj se Konfic obratio kao zaposlenik s prijedlogom o višednevnom događaju koji objedinjuje i koncerte i edukaciju, odnosno sadržaje koji su i osnovne djelatnosti Glazbene škole. Branki se koncept odmah svidio.

“Nastojim kao ravnateljica škole podržati svaki projekt sa zanimljivom idejom koja omogućava napredak, što sam vidjela i u konceptu koji mi je iznio Josip. VUK je festival na kojem od samih početaka imaju priliku nastupiti učenici škole, bilo kao solisti, bilo kao članovi raznih ansambala, a aktivno sudjeluju i u samoj organizaciji. Osim toga i učenicima i građanstvu nude se iz godine u godinu vrhunski i raznoliki umjetnički koncerti, što je učenicima izuzetna motivacija i u svemu tome škola je VUK prepoznala kao vrlo vrijedan sadržaj“, kaže ravnateljica.

Otkriva da udaraljkaški odjel u križevačkoj Glazbenoj djeluje već punih 20 godina, od školske godine 2004./2005. što znači da ove godine ima i jubilej, baš kao i VUK, pet godina mlađi projekt. “Vrlo kratko je u početku radio prof. Marko Mihajlović, da bi iste školske godine satnicu preuzeo Josip Konfic, u to vrijeme još student Muzičke akademije u Zagrebu i tada zapravo počinje pravi razvoj i uspon Odjela. Satnice su iz godine u godinu rasle isto kako smo i iz godine u godinu nabavljali instrumentarij, da bismo danas bili jedna od najopremljenijih škola u Hrvatskoj“, objašnjava prof. Špoljar.

Premda Konfic više nije član njenog kolektiva, vjeran je rodnom gradu i ‘svojoj’ školi baš kroz suorganizaciju VUK-a. Jesu li Večeri udaraljkaša utjecale na popularnost udaraljki u školu, bilježi li se porast interesa djece za upisom tih instrumenata, pitamo ravnateljicu.

“Interes za udaraljke je svake godine sve veći, što je “kombinirani” rezultat i Večeri udaraljkaša i izvrsnog rada i rezultata. Trenutno je upisano više od 20 učenika, najviše dosad”, napominje Branka Špoljar. Učenici škole koju vodi, zajedno s nastavnicima, prepoznati su po svojim uspjesima i u Hrvatskoj a i u inozemstvu. Tome sasvim sigurno doprinose i udaraljkaši. “Od samih početaka rada s udaraljkašima postižu se izvrsni rezultati i učenici su sa svojim izvedbama rado prihvaćeni i na raznim drugim događanjima nevezano uz Školu“, ističe ravnateljica.

U proteklo desetljeće i pol VUK-a brojne su izvedbe i križevačkih đaka odjeknule i teško joj je, kao slušatelju, promatraču i svjedoku rasta VUK-a, od svih dosadašnjih atraktivnih programa izdvojiti najzvučniju izvedbu. Tako će se i za nadolazeće nastupe prvog vikenda rujna, vjerujemo, nadaleko čuti. “Josip nastoji svake godine donijeti nešto novo i drugačije“, zaključuje prof. Branka Špoljar, koja se slaže s našom konstatacijom da i VUK doprinosi promociji Križevaca kao značajne kulturne sredine.