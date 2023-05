Berend danas u finalu u Vrbasu

Iznimno daroviti boksač križevačkog kluba Ronin i juniorski reprezentativac Matija Berend danas nastupa u finalu kategorije do 63 kilograma na juniorskom 7. Kupu nacija u Vrbasu. Protivnik mu je domaći boksač Đurđević. Matija je plasman u finale izborio pobjedama nad Mađarom Bangom i Srbinom Jojićem. Kup nacija je jako natjecanje i odlična provjera za Europsko juniorsko prvenstvo u srpnju u Rumunjskoj. Istodobno su na državnom prvenstvu za mlađe kadete i kadete u Zagrebu nastupili Ivan Blagaj kod mlađih kadeta do 40 kilograma i Niko Mihajlović kod kadeta do 57 kilograma. Trener je Hrvoje Pečarić.