Večeri udaraljkaša Križevci – 15. VUK za jubilarni rođendan donosi efektan zvuk i nikad bogatiji sadržaj kao dar vjernoj publici

Od 5. do 7. rujna Križevci su ponovno epicentar ritmičnih vibracija i inovacija u izvedbi vrsnih glazbenika svih generacija. Ovogodišnje izdanje donosi i niz iznenađenja za posjetitelje



Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i udruga P.O.I.N.T. s ponosom vas pozivaju na jubilarne 15. Večeri udaraljkaša u Križevcima (VUK), koje će se održati od 5. do 7. rujna u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci.

VUK je pokrenut još 2011. godine kako bi široj publici približio svijet udaraljki – od klasičnih do popularnih ritmova. Festival odonda nudi vertikalni presjek udaraljkaške scene – od početnika u osnovnim glazbenim školama, studenata na muzičkim akademijama do eminentnih umjetnika i ansambala u Hrvatskoj i regiji. Osim koncerata nudi besplatne udaraljkaške radionice, stručna predavanja za nastavnika udaraljki te druge prateće zabavno-popularne sadržaje.



Kroz desetljeće i pol kontinuirane produkcije na VUK-su nastupala najveća imena domaće i međunarodne udaraljkaške scene zahvaljujući kojima su se Križevci pozicionirali kao nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje ovog atraktivnog i energičnog glazbenog izraza. Na jubilarnom VUK-u očekuje nas obilje sadržaja u realizaciji glazbenika čije će izvedbe u ranorujanskim večerima odjeknuti središtem Križevaca. A ton jubilarnom VUK-u daju i popratni programi i događaji.

“Očekuje nas dosad najbogatiji VUK – tri koncerta, dvije radionice, stručni skup, kviz, slušaonica i posebno, prvi put afterparty za učenike i roditelje. Povodom 15. godišnjice svaku večer pripremamo i iznenađenje za publiku. Pozivam sve ljubitelje udaraljki i egzotičnih ritmova da zadnje ljetne večeri provedemo zajedno u predivnom ambijentu centra Križevaca”, poručuje idejni začetnik i autor projekta prof. Josip Konfic uime organizatora iz Udruge P.O.I.N.T. i Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.



Festival otvara koncert Resonance Dua – udaraljkaškog tandema koji čine Križevčanka Lucija Šimanović Mišćević i Samoborac Vid Pajić. Subota donosi stručna predavanja, radionicu improvizacije za djecu ImproLab s Tenom Novak, koncert kvarteta Percussion Club, a onda i nezaobilazni VUK Kviz. Za opušteno putovanje oko svijeta tu je i VUK Slušaonica. Nedjelja je rezervirana za bodypercussion radionicu Give Me The Rhythm, koncert učenika iz Varaždina i Križevaca te – prvi put – afterparty za učenike i roditelje.

Ulazak na sva događanja VUK15 je slobodan. Svi koncerti održat će se u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci, a radionice u Udaraljkaškoj sobi u prizemlju GŠ Alberta Štrige. Pokrovitelji festivala: Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci. Sponzori: Križevačka pivovara, Vinarija Korenko, Babić Craft Distillery, Planinarski dom Kalnik, Srednja gospodarska škola Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci.

Program VUK2025

5.9. PETAK

19 sati Koncert Sudar vibracija

Resonance Duo

6.9. SUBOTA

9:30 sati Stručni skup nastavnika udaraljki

Predavač Tena Novak

12 sati Radionica ImproLab za učenike

Tena Novak

19 sati Koncert pulsAtion

Percussion Club

21 sat VUK kviz

Moderator Sergej Novosel Vučković

Babić Craft Distillery, POU Križevci, Planinarski dom Kalnik, Srednja gospodarska škola

Križevci

22:30 sata VUK Slušaonica by Sonja

Vinarija Korenko, Križevačka pivovara



7.9. NEDJELJA

12 sati Radionica Give Me The Rhythm

Josip Konfic

18 sati Koncert učenika

GŠ Varaždin

GŠ Alberta Štrige Križevci

19:30 sati VUK After party za učenike i roditelje