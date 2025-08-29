Večeri udaraljkaša Križevci – 15. VUK za jubilarni rođendan donosi efektan zvuk i nikad bogatiji sadržaj kao dar vjernoj publici

Od 5. do 7. rujna Križevci su ponovno epicentar ritmičnih vibracija i inovacija u izvedbi vrsnih glazbenika svih generacija. Ovogodišnje izdanje donosi i niz iznenađenja za posjetitelje
Glazbena škola Alberta Štrige Križevci i udruga P.O.I.N.T. s ponosom vas pozivaju na jubilarne 15. Večeri udaraljkaša u Križevcima (VUK), koje će se održati od 5. do 7. rujna u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci.
VUK je pokrenut još 2011. godine kako bi široj publici približio svijet udaraljki – od klasičnih do popularnih ritmova. Festival odonda nudi vertikalni presjek udaraljkaške scene – od početnika u osnovnim glazbenim školama, studenata na muzičkim akademijama do eminentnih umjetnika i ansambala u Hrvatskoj i regiji. Osim koncerata nudi besplatne udaraljkaške radionice, stručna predavanja za nastavnika udaraljki te druge prateće zabavno-popularne sadržaje.
Kroz desetljeće i pol kontinuirane produkcije na VUK-su nastupala najveća imena domaće i međunarodne udaraljkaške scene zahvaljujući kojima su se Križevci pozicionirali kao nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje ovog atraktivnog i energičnog glazbenog izraza. Na jubilarnom VUK-u očekuje nas obilje sadržaja u realizaciji glazbenika čije će izvedbe u ranorujanskim večerima odjeknuti središtem Križevaca. A ton jubilarnom VUK-u daju i popratni programi i događaji.
“Očekuje nas dosad najbogatiji VUK – tri koncerta, dvije radionice, stručni skup, kviz, slušaonica i posebno, prvi put afterparty za učenike i roditelje. Povodom 15. godišnjice svaku večer pripremamo i iznenađenje za publiku. Pozivam sve ljubitelje udaraljki i egzotičnih ritmova da zadnje ljetne večeri provedemo zajedno u predivnom ambijentu centra Križevaca”, poručuje idejni začetnik i autor projekta prof. Josip Konfic uime organizatora iz Udruge P.O.I.N.T. i Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.
Festival otvara koncert Resonance Dua – udaraljkaškog tandema koji čine Križevčanka Lucija Šimanović Mišćević i Samoborac Vid Pajić. Subota donosi stručna predavanja, radionicu improvizacije za djecu ImproLab s Tenom Novak, koncert kvarteta Percussion Club, a onda i nezaobilazni VUK Kviz. Za opušteno putovanje oko svijeta tu je i VUK Slušaonica. Nedjelja je rezervirana za bodypercussion radionicu Give Me The Rhythm, koncert učenika iz Varaždina i Križevaca te – prvi put – afterparty za učenike i roditelje.
Ulazak na sva događanja VUK15 je slobodan. Svi koncerti održat će se u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci, a radionice u Udaraljkaškoj sobi u prizemlju GŠ Alberta Štrige. Pokrovitelji festivala: Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci. Sponzori: Križevačka pivovara, Vinarija Korenko, Babić Craft Distillery, Planinarski dom Kalnik, Srednja gospodarska škola Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci.
Program VUK2025
5.9. PETAK
19 sati Koncert Sudar vibracija
Resonance Duo
6.9. SUBOTA
9:30 sati Stručni skup nastavnika udaraljki
Predavač Tena Novak
12 sati Radionica ImproLab za učenike
Tena Novak
19 sati Koncert pulsAtion
Percussion Club
21 sat VUK kviz
Moderator Sergej Novosel Vučković
Babić Craft Distillery, POU Križevci, Planinarski dom Kalnik, Srednja gospodarska škola
Križevci
22:30 sata VUK Slušaonica by Sonja
Vinarija Korenko, Križevačka pivovara
7.9. NEDJELJA
12 sati Radionica Give Me The Rhythm
Josip Konfic
18 sati Koncert učenika
GŠ Varaždin
GŠ Alberta Štrige Križevci
19:30 sati VUK After party za učenike i roditelje