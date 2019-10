Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1256

Prvo slušamo treći dio predavanja koje je 19. srpnja u Gradskoj knjižnici Franjo Marković u Križevcima održao Ante Radonić, povodom 50. obljetnice prvog slijetanja ljudi na Mjesec. Ovoga puta riječ je o letovima Apolla 11 i Apolla 12.

Novi naslovi u Gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Messi: od malenoga dječaka do velike zvijezde: prva biografija za djecu Yvette Zoltowske Darske, knjiga za mlade je Usagi Yojimbo: Travosjek Stana Sakaija, na odjelu beletristike Male velike stvari Jodi Picoult, a na stručno-znanstvenom odjelu knjiga o zdravlju štitnjače Anthonyja Williama.

Vijesti Krugova govore o događanjima na Danu otvorenog trga U Zagrebu, da je objavljena monografija Hrvoja Kekeza Hrvatska povijest iz godine u godinu, te da je u jednoj kuhinji pronađena renesansna slika vrijedna gotovo šest milijuna eura. Govorimo i o nekim događajima u lokalnoj sredini i najavljujemo buduća događanja.

Na današnji datum rođeni su Tadija Smičiklas, William Boeing, Jimmy Carter, Milan Amruš, Zvonko Milković, Otto Robert Frisch i Albe Vidaković. Osnovan je američki Nacionalni park Yosemite, Henry Ford predstavio je model T, Velika Britanija napustila je tradicionalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. Dan 1. listopada je Svjetski dan vegetarijanstva i Međunarodni dan starijih osoba. Na taj datum umrli su Pierre Corneille i Louis Leakey.

U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo da je velika gužva na Međunarodnoj svemirskoj stanici i da je u subotu, 5. listopada Međunarodni dan promatranja Mjeseca.

U Zanimljivostima nastavljamo pričati o našem planetu, a emisija završava japanskom poslovicom.

Neki su glazbeni prilozi novi ili su vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo sviranje Vladimira Horowitza, glazbu Paula Dukasa, The Rolling Stonesa, Crvene jabuke, Scotta McKenzieja, Charlesa Aznavoura, te iz filma The Sound of Music.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1256 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 1. listopada od 17 do 18:30 sati. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!