Hrgov odjel predložio diskriminatorni pravilnik vrtića, on sve negira: Nisam za to znao

Nakon što je Glas Podravine i Prigorja otkrio kako Dječji vrtić Križevci već 22 godine upisuje djecu prema pravilniku koji ih diskriminira na temelju financijske koristi za vrtić, a priču su prenijeli i nacionalni mediji, slučaj je komentirao bivši križevački gradonačelnik Branko Hrg.

– Vidim da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križevci 07. ožujka 2019. donijelo Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. Temeljem toga Pravilnika vrši se upis djece. Nevjerojatno je da vodstvo Grada govori da ne znaju za isti, pa neka si pogledaju internet stranicu Dječjeg vrtića Križevci – izjavio je Hrg u jednom lokalnom mediju.

Pravilnik predložio Hrgov odjel

Međutim, sporni pravilnik donesen je prije 22 godine, a Hrg je u tom razdoblju bio gradonačelnik čak 16 godina, od 2001. do 2017. No tvrdi da niti on za njega nije znao.

– U Gradu nitko za to nije znao. Da sam znao, istog trenutka bih tražio da se promijeni – rekao je saborski zastupnik Branko Hrg.

Da apsurd bude još veći, pravilnik je na sjednici Gradskog vijeća 1. kolovoza 1997., predložio Odjel za društvene djelatnosti, kojem je pročelnik bio upravo – Branko Hrg! U obrazloženju koje je njegov Odjel priložio uz prijedlog Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križevci navedeno je : „… u Pravilnik su uvrštene i nove kategorije kao što su djeca čija su oba roditelja učenici ili studenti, djeca čija oba roditelja rade u inozemstvu te djeca donatora Dječjeg vrtića u iznosu većem od 1000 kuna.“

Međutim, Hrg kaže da pravilnik nikad nije prošao tijela gradske vlasti.

– Tadašnja ravnateljica vrtića Branka Šaško vjerojatno je to direktno odnijela u stručnu službu, oni su stavili urudžbeni broj i pravilnik je došao na Vijeće. Taj idiotizam je ugradila bivša ravnateljica – objašnjava Hrg.

U 22 godine nikome odluka nije bila sporna

Prema zapisniku sjednice iz 1997. pod točkom 11. Gradsko je poglavarstvo Gradskome vijeću dalo na raspravu i usvajanje prijedlog Pravilnika, a za raspravu se nije javio nitko. Tako je Gradsko vijeće, u kojem su sjedili ugledni liječnici, srednjoškolski i sveučilišni profesori, jednoglasno i bez rasprave donijelo pravilnik koji sadrži diskriminatorne točke i omogućuje djeci onih koji vrtiću doniraju najmanje 1000 kuna dodatnih 50 bodova pri upisu.

Niti njima, niti ikome poslije, od ravnatelja i gradonačelnika, Upravnog vijeća vrtića do svih dosadašnji Komisija za prijem djece u vrtić, nikome od njih u 22 godine nije sporna odluka prema kojoj se nagrađuje one čiji roditelji javnom vrtiću doniraju novac.

– Pravilnik nikad nitko nije promijenio jer nikad nitko nije signalizirao da bi ga trebalo promijeniti – kaže Hrg.

Ne otkrivaju članove Upravnog vijeća

A prvi koji su trebali upozoriti na ovu stavku su članovi Upravnog vijeća vrtića koji prema tom pravilniku boduju i upisuju djecu u vrtić već 22 godine. Napomenimo kako je Statut vrtića u tom razdoblju mijenjan nekoliko puta, primjerice 2005. i 2014. godine. Iako se radi o gradskom vrtiću čiji rad bi trebao biti javan, niti na ponovljeni upit ravnateljica nam nije dostavila imena članova Upravnih vijeća.

– Prema uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) ne možemo iznositi u javnost osobne podatke bez suglasnosti (privole) osoba za koje su dotični podaci zatraženi – odgovorila nam je Emanuela Rački, službenik za zaštitu podataka.

Iz dokumenata dostupnih javnosti doznajemo da su među predsjednicima Upravnog vijeća bili Đuro Škvorc i Dragutin Guzalić, obojica iz tadašnje stranke bivšeg gradonačelnika. Guzalić je istovremeno bio i predsjednik Gradskoga vijeća, ali niti on nije „signalizirao“ da bi trebalo promijeniti postojeći pravilnik, kao niti sadašnja predsjednica i odgojiteljica Valentina Kemenović.

Donatori i dalje nepoznati

– Nije mi jasno da javna institucija može na taj način uvesti legalizirani mito! Gradski vrtić bi trebao prednost davati obiteljima slabijeg imovinskog stanja, a ne onima koji si uz mjesečnu cijenu vrtića mogu priuštiti i donacije. Mislim da bi trebalo provjeriti je li to uopće legalno i tko je odgovoran za takvu odredbu – rekla je za Glas Podravine majka čije dijete ove godine nije upisano u vrtić.

Popis članova Upravnih vijeća nije nam dostavio niti Grad, iako kao osnivač imenuje čak tri od pet članova i ima obvezu davati informacije o ustrojstvu pravnih tijela koja je osnovao i koja se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

– Molimo vas da se za tražene informacije obratite izravno Dječjem vrtiću Križevci – odgovorila je Melita Horvat iz Ureda gradonačelnika.

Ravnateljica vrtića Katarina Ivković-Balint do zaključenja teksta nije odgovorila niti na zahtjev u kojem tražimo popis svih koji su od 1997. do danas vrtiću donirali najmanje tisuću kuna. Ako u njenom mandatu u posljednjih godinu i pol nitko nije konzumirao mogućnost dobivanja dodatnih bodova zbog donacije, kako je ravnateljica izjavila prije mjesec dana, pitanje je tko su donatori iz prijašnjih godina čija imena se uporno skrivaju, umjesto da im se javno zahvali na stranicama vrtića. (GPP)