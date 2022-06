Marcela s priprema na Bjelolasici: Nisam dala da me ozljeda psihički ubije

Vrsna križevačka srednjeprugašica Marcela Gudić nalazi se na mini pripremama na Bjelolasici s novim trenerom Draganom Zdravkovićem i njegovim atletičarima. Marcela će u subotu trčati 1500 metara na mitingu u Zagrebu. Bit će joj to prva ovogodišnja službena utrka na otvorenom nakon dvije ozbiljne ozljede u kratkom periodu. “Glavni cilj za ovu sezonu mi je bio samo da se vratim i da trčim bez boli. No, tijekom ozljede sam trčanje kompenzirala s nekim drugim stvarima kao sto su bicikl ili aquajogging i tako održavala formu. Nisam dala da me ozljeda psihički ubije“, uvjerava nas Marcela.

Sretna je već i što može trenirati i uzbuđena zbog prve trke nakon tek mjesec dana treninga. “Neću se podcjenjivati, znam da sam dobra. Naravno, nisam u svojoj najboljoj formi, ali moram krenuti iz nečeg zato se veselim prvoj trci jer će ona biti najbolji pokazatelj i meni i trenerima za daljnji rad i nadajmo se dobar nastavak sezone“, sigurna je Marcela. Pripreme, dodaje, teku odlično, dobra su ekipa i uživaju u treninzima na Bjelolasici.