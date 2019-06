Gradonačelnik Rajn o odlukama koje idu na Gradsko vijeće i o dvije godine mandata

U četvrtak, 13. lipnja održat će se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca. Na tu temu, gradonačelnik Mario Rajn, uz prisustvo zamjenika Danijela Šaška, predsjednika Gradskog vijeća Marka Katanovića i pročelnika Upravnih odjela Grada, održao je danas konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na najvažnije točke dnevnog reda.

Gradonačelnik je tako upoznao medije s planiranim rebalansom proračuna kojim bi se ukupni planirani prihodi i primici povećali na 106.913.052,24 sa prvotno planiranih 89.982.915,00 kuna. Ovo povećanje odnosi se na, između ostalog, povećanje iznosa na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića Križevci, povećanje stavke uređenja atletskog stadiona, a Gradu su odobreni i projekt rekonstrukcije Društvenog i vatrogasnog doma u Carevdaru u iznosu od 7,4 milijuna kuna te rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Kloštru Vojakovačkom u iznosu od 344 tisuće kuna. Navodeći razloge izmjene planiranog godišnjeg financijskog iznosa, gradonačelnik je istaknuo da je to i zbog 3 milijuna kuna vrijednog EU projekta – Healing Places čiji rashodi ove godine iznose 165 tisuća kuna.

Zbog blage zime, manje je sredstava utrošeno na Zimsku službu pa će se ta sredstva usmjeriti na popravak i održavanje asfaltnih i makadamskih cesta te nogostupa, sukladno Izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture.

Objašnjavajući promjene u Programu gradnje objekata, gradonačelnik je rekao kako je došlo do određenih odstupanja od planiranog te će se nakon Frankopanske ulice, rekonstruirati i Ul. A. Šenoe, planirano je do kraja ove godine.

Jedna od važnijih odluka vezana je i uz stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja pa će se prema predloženom Pravilniku nastojati motivirati mlade ljude da upišu studije za čijim je profilima veća potražnja.

Gradska četvrt Donji grad uputila je zahtjev da se spomenik na križanju ulice Marcela Kiepacha i Andrije Lenarčića imenuje – Križevački dragovoljci Domovinskog rata – umjesto dosadašnjeg naziva kandelaber, a u spomen na naše branitelje Miljenka Klobučara i Marija Jembreka, a što će se također naći na Dnevnom redu ove sjednice Gradskog vijeća.

Osim na točke sjednice, gradonačelnik se kratko osvrnuo i na učinjeno u protekle dvije godine od preuzimanja dužnosti gradonačelnika.

Tako je istaknuo da se ulagalo u sva područja društva, asfaltirale i rekonstruirale su se ceste, stvorile pretpostavke da se krene u ostvarivanje projekta odvodnje Aglomeracije na području Križevaca, povećala sredstva za sportske klubove, mjesne odbore i udruge.

Gradonačelnik je posebno istaknuo brigu za djecu i mlade, od besplatnih školskih udžbenika, besplatne školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, obnove i izgradnje dječjih igrališta, dobivanja statusa Grad prijatelj djece i formiranja Dječjeg gradskog vijeća do ulaganja u škole i vrtić.

Smanjenje cijene građevinskog zemljišta dovelo je i do veće potražnje za istim, a samo prošle godine rekonstruirano je ili modernizirano oko 10 kilometara ceste.

Ozbiljno se krenulo u smjeru ostvarenja cilja – postati energetski neovisan grad do 2030., a uz Križevačke sunčane krovove, radi se i na ispitivanju potencijala geotermalnog izvora kroz projekt – Healing Places.

„Radilo se na oživljavanju grada, bilo je i zabavnih sadržaja od kojih ističem Sajam cvijeća, Križevci Gastro Fest, ali i novo modernizirano Spravišče zahvaljujući svim sudionicima, organizacijskom odboru na čelu sa zamjenikom Danijelom Šaškom.“ rekao je gradonačelnik.

Na novinarsko pitanje o preseljenju Društva za uzgoj malih životinja iz dosadašnjeg prostora, gradonačelnik je rekao da se Društvo nalazi se u gradskom prostoru bez ikakvog ugovora, bez natječaja i bez plaćanja najamnine te da je takvo stanje bilo zatečeno i da to nije način na koji se upravlja gradskim resursima.

„Udruzi POINT dodijeljen je prostor u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Križevaca koja je donesena još 2012. godine.“ istaknuo je gradonačelnik, dodavši da je Društvu ponuđen novi prostor, no pod istim uvjetima kao što ga koriste i druge udruge.

Udruga POINT prijavila je EU projekt i to u svrhu revitalizacije prostora u javnom vlasništvu. U slučaju da isti bude odobren, odvijat će se projektne aktivnosti vezane uz STEM područje, što je od strateškog značaja za Grad Križevce, a riječ je i o udruzi koja redovito podmiruje svoje obveze kada govorimo o najmu, objasnio je gradonačelnik.