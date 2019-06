Učenici OŠ Vladimira Nazora pobjednici Croatian Makers lige

Učenici OŠ Vladimira Nazora pobjednici su ovogodišnje Croatian Makers lige, natjecanja koje uključuje robotiku, automatiku i programiranje, odvija se kroz četiri kola tijekom cijele školske godine, a u njemu sudjeluje 550 škola i obrazovnih ustanova s više od 11 tisuća učenica i učenika. U finalnom natjecanju prošlog tjedna u Zagrebu sudjelovali su Mihael Kopričanec, Filip Brunović, Lovro Pavliček i Borna Flinta, a u ranijim kolima i djevojčice Ana, Anamarija, Klara, Naja i još neki. Svi oni krenuli su na robotiku u 6. razredu i redovito jednom tjedno vježbaju u prosjeku dva školska sata.

– Našoj školi ova nagrada puno znači. To je priznanje za uložen trud i vrijeme odvojeno za rad sa naprednim učenicima – pohvalio je svoje učenike profesor Tomica Turković. Objasnio je da su učenici čitave godine programirali ili rješavali probleme sa senzorima ili s robotima koji su ih i doveli do finala. Do sada su već napravili mjerač vlage, mjerač CO2 u prostoriji, crva koji hoda, robotski nogomet i hrpu drugih stvari.

– Ukoliko poduzetnici iz Hrvatske trebaju robotizaciju bilo kojeg poslovnog procesa, slobodno nam se obratite u školu i učenici će vam dati idejno i projektno rješenje. Možemo mjeriti sve fizičke veličine: temperaturu, vlagu, magnetsko polje, udaljenost ultrazvučnim senzorima, senzor pokreta, jačinu svjetla – otkrio je profesor Turković koji i sam priznaje da ponekad jedva može pratiti ideje i rješenja koja predlažu njegovi učenici.

– Vrlo je važno da škola potiče učenike na rad u STEM području jer ukoliko se škola ne bude razvijala s potrebama djece, postat će im dosadna i naporna – zaključio je mentor nagrađenih učenika.(GPP)