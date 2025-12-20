Niz novih naslova u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

MERLINOVO PUTOVANJE SVEMIROM: VODIČ ZA PUTNIKE KROZ MODRE MJESECE I CRNE RUPE, MARS, ZVIJEZDE I JOŠ DALJE: PRERAĐENO I AŽURIRANO IZDANJE ZA DVADESET PRVO STOLJEĆE / Neil Degrasse Tyson; s engleskoga preveo Ruđer Jeny. – Zagreb: Znanje, 2025.

Autor svjetskog bestselera Astrofizika za ljude u žurbi vodi čitatelje na zabavno i poučno putovanje kroz svemir. U ovom iznimnom djelu Neil deGrasse Tyson kroz lik Merlina, izmišljenog pripovjedača, odgovara na brojna pitanja o svemiru koja postavljaju odrasli i djeca. Merlin, bezvremenski posjetitelj s planeta Omniscije u Andromedinoj galaktici, svjedočio je mnogim važnim znanstvenim događajima u povijesti Zemlje. Među njegove prijatelje ubrajaju se neki od najvećih umova svih vremena – Leonardo da Vinci, Magellan, Newton, Einstein i Hubble.

Iako povremeno prenosi zaigrane razgovore s tim velikanima, Merlin na sva pitanja nudi znanstveno utemeljene odgovore, prožete humorom, mudrošću i ponekim stihom. Povremenim ilustracijama i karikaturama jednostavno objašnjava složene pojave poput gravitacije, svjetlosti, prostora i vremena te vodi čitatelja do najudaljenijih zvijezda i galaktika, gdje razotkriva tajne njihova postanka, kretanja, eksplozija i kolapsa. Merlinovo putovanje svemirom idealno je štivo za svakoga tko želi otkriti kako doista funkcionira svemir.

BELETRISTIKA

SLOBODNA: ODRASTANJE NA KRAJU POVIJESTI / Lea Ypi; s engleskoga prevela Katarina Penđer. – Zagreb: Naklada OceanMore, 2025.

Albanija 1989., izolirana i zaboravljena zemlja u koju je teško ući, a još je teže iz nje izaći, zemlja u kojoj su politička smaknuća nevidljiva svakodnevica, a stajanje u redovima za hranu oblik društvenosti.

Za desetogodišnju Leu Ypi ta je zemlja dom: mjesto sigurnosti, zajedništva, nade i slobode. Kada je u prosincu 1990. i u Albaniji srušen komunistički režim, Lea Ypi otkriva mnoge istine o svojoj obitelji i povijesti zemlje, a sloboda poprima nova značenja. No nade će se brzo raspršiti: beskrupulozni profiteri uništavaju gospodarstvo i izgledi za bolju budućnost raspadaju se u nezaposlenosti i masovnom egzodusu.

Knjiga Slobodna zadivljujuća je memoarska proza o odrastanju usred političkih previranja, o jednoj obitelji čija je povijest isprepletena s poviješću zemlje, ujedno i pronicavo promišljanje o granicama napretka i teretu prošlosti, o sjajnim idealima i surovoj stvarnosti. Ali prije svega o životima ljudi u vihoru povijesti.

DJEČJI ODJEL

SVE ZBOG KAPE DJEDA MRAZA / [autori] Nancy Gkitersou & Ivan Tomičević; [ilustracije Canva]. – Tenja: Prof&Graf, 2025.

Kad je Djed Mraz krenuo sa svojim vjernim pomagačima, vilenjacima, na svoje uobičajeno putovanje podjele darova, nije uopće mogao zamisliti kakva nezgoda će mu se dogoditi. Izgubio je kapu na potpuno neobičan način. To će pokrenuti niz neočekivanih događaja, gdje će kapa mijenjati vlasnika i svaki od njih će je silno htjeti zadržati samo za sebe.

Djed Mraz će napokon pronaći kapu, ali niz događaja neće se zaustaviti. U neke od njih bit će upleten i sam Djed Mraz. Ipak, sve to se dogodilo zbog njegove kape. Hoće li avantura završiti kako bi svi željeli? Hoće li Djed Mraz konačno moći veselo viknuti svoje poznato: Ho-ho-ho!?

POLICA SF & FANTASY

ŠAPTAJI IZ PODZEMLJA / Ben Aaronovitch; s engleskoga preveo Igor Rendić. – Zagreb: Fokus komunikacije, 2025.

Fantastična proza! Detektiv pozornik Peter Grant relativno nedavno dobio je novo zaduženje – angažirali su ga u posebnom odjelu Metropolitanske policije koji se bavi svime nadnaravnim. Naravno da postojanje tog odjela nije općepoznata stvar, nego strogo čuvana tajna. A Petera je već od starta lijepo krenulo: bizarni slučajevi i kojekakva magična bića postala su mu kao „dobar dan“. Novi predmet koji su mu dodijelili nije ništa manje… čudan. Naime, u podzemnoj je željeznici od oružja prožetog magijom skončao ni manje ni više nego – sin američkog senatora. Naravno da slučaj prijeti postati međunarodnim incidentom, pa su Peteru na vrat naprtili agenticu američke kriminalističko-obavještajne službe. Bože, kako je ta žena naporna… No s FBI-em nema šale. A iz mraka, iz podzemnih prolaza ispod Londona, čuju se neki veoma neobični šapati…