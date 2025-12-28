[FOTO] Učiteljica Ksenija Kranjčec dobitnica godišnje nagrade za doprinos razvoju školskog sporta

U zagrebačkom Hotelu International 15. prosinca 2025. održana je Svečanost dodjele nagrada u školskom sportu kojom je Hrvatski školski sportski savez obilježio još jednu uspješnu godinu rada i razvoja školskog sporta diljem Republike Hrvatske. Na svečanosti su nagrađeni učenici, nastavnici, školska sportska društva, partneri i pojedinci koji su se tijekom školske godine 2024./2025. istaknuli sportskim rezultatima, promicanjem fair playa i zdravog načina života.

Godišnju nagradu za doprinos razvoju školskog sporta primila je učiteljica OŠ „Vladimir Nazor“ Križevci prof. kineziologije Ksenija Kranjčec. Njeni učenici već nekoliko godina zaredom postižu izvrsne rezultate na županijskim i državnim razinama u atletici i krosu.

Prošle godine uključila se i u školski Erasmus projekt u sklopu kojeg provodi aktivnosti promicanja zdravog načina života, organizira edukacije o nutricionizmu i aktivnosti za učenike koji žele postići bolju verziju sebe, promijeniti životne navike i postati aktivni.

Učiteljica Ksenija svojim primjerom pokazuje koliko je važna uloga učitelja u razvoju djece, ne samo kroz sportske rezultate, već i kroz odgoj za zdrav, aktivan i odgovoran život. Njezina posvećenost školskom sportu inspiracija je i učenicima i njenim kolegama.