Izložba u Štatutima: Prigorci izvadili svoje plahte, vilajne, koperte i vanjkušnice

Visoka postelj naziv je izložbe tradicijske posteljine i starinskih kreveta križevačkoga kraja koju danas otvara KUD “Prigorje” u prostorima Križevačkih štatuta. Članovi društva htjeli su pokazati kako su se nekad popravljale, odnosno slagale postelje. Trebalo je, objašnjavaju Prigorci, puno muke i truda da se izrade svi ti vilajni, koperte, vanjkušnice, ali i kreveti. “Društvo je do sada imalo nekoliko izložbi, uvijek s drugom temom, a sada nam se ova činila zgodnom i prigodnom kako bi ljudima pokazali što sve čuvamo u svojoj zbirci narodnog blaga“, kaže Ivan Vinković iz KUD-a Prigorje.

Kako društvo vrijedno radi na očuvanju Križevačkoga prigorja i zapadne Bilogore, na izložbi će biti izložene postelje iz oba kraja. Specifičnost postelje u Križevačkom prigorju je prekrivanje kreveta vilajnom, ovisno kako se u kojem selu naziva. “To je zapravo plahta od domaćeg platna ukrašena natkavanjem crvenim ili crnim pismom, rjeđe dupljana. Te su se plahte nekada često tkale u ovom kraju i dodatno su se ukrašavale na krajevima izvučenim nitima potke koje su mogle biti frkane i vezane. Uz takve vilajne, bile su iste i jastučnice, ne nužno motiva, ali iste tehnike izrade. Vilajen ili bilajen, pratio je nekada čovjeka od rođenja pa do smrti. Na njima se rađalo, spavalo, pokrivale su se zipke, kreveti, a na posljetku, stavljali bi se ispod pokojnika u lijes. Njihova namjena je bila višenamjenska i jedan je od posebno zanimljivih uporabnih tekstilnih predmeta Križevačkoga prigorja“, objasnio je Vinković.



Otvorenje izložbe je danas u 18 sati u Štatutima, a KUD “Prigorje” će izvesti prigodan program. Postelje će se moći razgledati svaku subotu u od 9 do 12 sati kad će članovi KUD-a otvoriti svoje prostore i građanima pokazati što su pripremili. Moguće je i grupno razgledavanje u drugim terminima uz prethodnu najavu putem maila kudprigorje@gmail.com ili putem facebook stranice KUD “Prigorje” Križevci.

