Pobjednici festivalske, 22. pub inKVIZicije, su ‘Kraljevi lavova’

Na ovoproljetnom izdanju, ukupno 22., pub inKVIZicije, najbolja ekipa bila je “Kraljevi lavova” iz Bjelovara.



Drugo mjesto pripalo je ekipi “Kaj ve?”,

nakon pripetavanja s ekipom “Prokleteri”, koja je potom bila treća. Obje su ekipe križevačke.



Najpopularnije kviz natjecanje u Križevcima tako je prošle subote “spustilo zastor” na događanja ovogodišnjeg, 15. po redu, festivala Culture Shock, okupivši 13 ekipa, koje su odgovarale na 50 pitanja u 4 rubrike, ukupno “teška” 65 bodova.



Sponzori nagrada prvim trima ekipama bili su OPG Bužić, Srednja gospodarska škola Križevci, i domaćin, caffe bar “Bull 23”.



Sljedeće izdanje pub inKVIZicije, prigodno “Kvizišče”, kako najavljuju iz udruge P.O.I.N.T., bit će u subotu, 8. lipnja 2019., u sklopu programa 52. Križevačkog velikog spravišča.



Rezultati:

1. “Kraljevi lavova” – 45/od najviše mogućih 65 bodova

2. “Kaj ve?” – 39/65

3. “ProKLETeri” – 38/65

4. “Albert” – 37/65

5. “What’ve we got here is failure” – 36/65

6. “ŠAMP” – 34/65

7. “Neki tam” – 33/65

“Space Jam” – 33/65

“Zvonimir Balrog” – 33/65

8. “El Grebos” – 31/65

9. “Klub 250+” – 29/65

“Kurajberi” – 29/65

“Untergrunt” – 29/65