VIDEO: Izašao novi videospot ‘kids from the sky’

“The Sun Doesn’t Rise in This Town” naziv je pjesme i novog videospota križevačkog glazbenog projekta ‘kids from the sky’ iza kojeg stoji mladi autor, skladatelj i tekstopisac Teo Golub. Spot je snimljen u Koprivnici, a potpisuje ga Dinko Šimac, poznati podravski video entuzijast, filmmaker i snimatelj koji je surađivao s Darkom Rundekom, grupama Boa i Overflow te čitavim nizom glazbenika, a poznat je i po prvoj hrvatskoj špijunskoj akcijsko-humorističnoj web seriji na internetu u Hrvatskoj.

Prema riječima samog kantautora, pjesma “The Sun Doesn’t Rise in This Town” metaforički je prikaz stanja uma:

– Cijela pjesma prikazuje borbu između nesigurnosti, strahova, negativnih stvari iz života i mene samog, a cijela ta borba odvija se unutar moje glave koja je prikazana u pjesmi kroz riječ ‘town’.

Golub kaže da mu je želja prvenstveno da ova pjesma, kao i ostale koje su dosad objavljene, dosegnu što veći broj slušatelja i okupe ljude, koji osobno osjećaju ono o čemu pjeva, u svojevrsnu zajednicu u kojoj su svi ‘kids from the sky’. Pjesma je dio albuma “Echoes“, koji je slobodno dostupan online za preslušavanje, a autor već radi na novom materijalu za koji kaže da neće dugo čekati da ugleda svjetlo dana.