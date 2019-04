Studenti poljoprivrednih zanimanja u Slavoniji dobivat će stipendiju od 10.000 kuna, oni u Prigorju – ništa!

Svi studenti od druge do pete godine koji studiraju za neko od poljoprivrednih zanimanja na nekom od slavonskih visokih učilišta, od listopada će dobiti godišnju stipendiju od 10 tisuća kuna, najavio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Rekao je da je Ministarstvo već osiguralo sredstva za tu namjenu, a stipendiranje će se provoditi kroz projekt Slavonija.

– Smatram da u Slavoniji trebamo jačati agronomsku struku i bit će mi drago ako veliki dio studenata agronomskih smjerova ostane živjeti i raditi u Slavoniji – poručio je početkom ožujka Tolušić. Dodao je kako je sektor poljoprivrede krenuo u pozitivnom smjeru, ali i naglasio da poljoprivreda nije ni propala u godinu, dvije dana pa se isto tako ne mogu u godinu, dvije vidjeti željeni efekti.

Kakav će biti efekt ove mjere koju ministar najavljuje, nije sigurna dekanica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima Marijana Ivanek- Martinčić.

– Podržavamo svaku pomoć Slavoniji, ali ovakva mjera možda neće uroditi očekivanim plodom. Pretpostavlja se da je namjera zadržati mlade ljude u Slavoniji, i potaknuti ih da se tamo bave poljoprivredom, a ova mjera, barem kako je javnosti prezentirana, ne garantira da će ispuniti cilj. Nije jasno hoće li se ona odnositi i na studente iz „neslavonskih županija“ koji studiraju u Slavoniji- pita dekanica i dodaje kako je jasno rečeno da se mjera ne odnosi na studente iz slavonskih županija koji poljoprivredu studiraju na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj. U Križevcima, primjerice, imaju studente iz Virovitičko- podravske županije, a predložena mjera na njih se ne odnosi.

Ako se želi potaknuti mlade Slavonce da studiraju poljoprivredu, nastavlja Ivanek Martinčić, te da kasnije svojim znanjem i radom u Slavoniji unaprijede poljoprivredu i ruralni prostor, onda oni mogu stjecati znanja na bilo kojoj od visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj.

– Ne bismo imali ništa protiv da se to financijski podupre. Mislim da se ne smije pogodovati pojedinim fakultetima, odnosno visokim učilištima u ovom slučaju samo u Slavoniji, na način da se stipendiraju studenti koji studiraju samo i isključivo na tim učilištima. Time se šalje poruka: „Tko želi studirati poljoprivredu u Hrvatskoj, neka to radi u Slavoniji i bit će nagrađen!“. To nije dobro za sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj- objašnjava dekanica najstarijeg poljoprivrednog učilišta u ovom dijelu Europe koje je predloženom mjerom stavljeno u nepovoljan položaj.

O ovoj se temi govorilo i u Saboru gdje je zastupnik iz naše županije Branko Hrg pitao nije li ovo diskriminacija ostalih poljoprivrednih fakulteta u Hrvatskoj.

– Kakva je to pomoć ako jednom uzimaš da bi drugom dao? Ako želimo pomagati Slavoniji, pronađimo način kako pomoći mladim poljoprivrednicima u Slavoniji, a ne ići na varijantu kako uništiti poljoprivredne fakultete koji nisu u Slavoniji- pitao je Hrg, no o eventualnim promjenama Tolušićevog prijedloga, potvrđeno nam je, još nije bilo riječi.

Činjenica je da studij poljoprivrede među mladima nije atraktivan već nekoliko godina i broj kandidata manji je od upisnih kvota. To je problem koji muči sve fakultete koji nude te programe, ne samo one u Slavoniji. S jedne strane za to su kriva demografska kretanja, a s druge smanjen interes za bavljenje poljoprivredom.(GPP)