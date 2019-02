Pobjednik 21. pub inKVIZicije je ekipa ‘Klub 250+’

Prvo izdanje najpopularnijeg pub kviza u Križevcima u 2019. bilo je pobjedničko za ekipu “Klub 250+”,

drugo mjesto pripalo je ekipi “Fali peti”,

dok je trećeplasirana, nakon pripetavanja s još dvije ekipe, postala ekipa “Albert”.

Rezime je to 21. pub inKVIZicije, koju su kviz-producenti iz udruge P.O.I.N.T. protekle subote ponovo priredili na katu caffe bara “Bull 23”, a 11 se ekipa natjecalo odgovarajući na 51 pitanje podijeljeno na 2 kruga, u 4 rubrike.

Određene promjene u strukturi kviza dovele su do dinamičnijeg odvijanja igre, a kako se ove godine kviz planira održavati u dvomjesečnom ritmu, one će u svakom pojedinom izdanju biti izraženije.

Nagrade za prve tri ekipe i ovoga su puta sponzorirali OPG Bužić, čokolaterija Hedona i caffe bar “Bull 23”.

Sljedeća, 22. pub inKVIZicija najavljena je za 20. travnja 2019.



Rezultati:

1. “Klub 250+” 35 od najviše mogućih 56 bodova

2. “Fali peti” 31/56

3. “Albert” 29/56

4. “Space Jam” 28/56

“Untergrunt” 28/56

5. “Kurajberi” 24/56

“The Prancing Pony” 24/56

6. “BATMan” 22/56

“Neki tam” 22/56

7. “Kvizlinzi” 21/56

8. “Niprije” 20/56