‘Zeleni utorak’ u Gradskoj knjižnici o kemiji života i kemiji smrti

Gradska knjižnica „Franjo Marković“ i Hrvatsko prirodoslovno društvo pozivaju na predavanje dr. sc. Gorana Štefanića “Fritz Haber – kemija života i kemija smrti”, u sklopu programa Priroda uživo, koje će se održati u utorak, 19. veljače u 18 sati u multimedijskoj dvorani knjižnice. Organizator i voditelj programa Priroda uživo je doc. dr. sc. Dario Hrupec.

Godine 1898. britanski fizičar Sir William Crooks predvidio je da će dio čovječanstva uskoro biti suočen sa smrću od gladi zbog nedostatka dušičnih gnojiva potrebnih za rast biljaka. U to su se vrijeme industrijalizirane zemlje oslanjale isključivo na gnojiva životinjskog podrijetla, kao što je južnoamerički gvano, no ti su izvori ubrzano nestajali. Godine 1908. njemački kemičar Fritz Haber razvio je kemijski postupak za proizvodnju amonijaka (NH3) reakcijom vodika i dušika iz zraka. Tako proizvedeni amonijak mogao se lako pretvoriti u dušično gnojivo potrebno za rast biljaka, ali i u eksplozive potrebne za ratovanje.

Dr. sc. Goran Štefanić znanstveni je savjetnik na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se u Italiji i Americi. Bio je gostujući profesor na Department of Physics and Astronomy, University of Denver, Colorado. Nositelj je poslijediplomskog kolegija “Analiza keramičkih materijala difrakcijskim metodama” na Fakultetu kemijskog inžinjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se mehanokemijom, nanoznanošću i čvrstim otopinama.