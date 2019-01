U Garešnici je prošle subote održan 3. Bilogorsko-podravski gambit, a veliki uspjeh su ostvarili kadeti Šahovskog kluba Križevci osvajanjem tri pehara. Prva mjesta su osvojili Ivan Martić do 12 godina te Filip Martić do 14 godina dok su braća Luka i Leo Lovreković osojili treće i četvrto mjesto u konkurenciji do 10 godina, a nastupio je i Patrik Katalenić te osvojio 5. mjesto do 14 godina.