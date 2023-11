Nora Ljaljić dvostruka prvakinja Hrvatske

Nora Ljaljić proteklog je vikenda u Vodicama svojoj kolekciji pehara i medalja osvojenih u ovoj godini dodala još dva naslova prvakinje Hrvatske – u petak je osvojila brzopotezno prvenstvo Hrvatske do 8 godina i jučer je sjajnim nastupom osvojila i ubrzano prvenstvo Hrvatske do 8 godina. Nora je nedavno u Trogiru postala prvakinja Hrvatske do osam godina u standardnom šahu.

Na brzopoteznom prvenstvu za Šahovski klub Križevci još su nastupili Sofija Kučar i Bruno Ljaljić, a na ubrzanom prvenstvu nastupaju braća i sestra, Kai, Vinko i Luna Sokač, Bruno Ljaljić, Sofija Kučar i Lana Lukinović. Bruno je u kategoriji U 8 bio osmi, Kai trinaesti, a Vinko sedamnaesti. Luna je u kategoriji do 10 godina bila sjajna četvrta, Lana sedma, a Sofija osma.