Ivan Martić osvojio je treće mjesto kod igrača do 15 godina na današnjoj državnoj završnici Plazma Sportskih igara mladih u Splitu. Sofija Kučar bila je šesta, Nora Ljaljić osma među djevojčicama do 11 godina. Helena Domislović iz Svetog Ivana Žabna osvojila je drugo mjesto kod šahistkinja do 15 godina.