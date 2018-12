Podravska banka u suradnji sa Županijom i ove godine uručila udrugama i ustanovama donacije vrijedne 40 tisuća kuna

Nakon što započela s inicijativom donacija potrebitoj djeci na području grada Koprivnice, Podravska je banka prošle godine svoj program donacija proširila i na cijelu Koprivničko-križevačku županiju, prema organizacijama i udrugama humanitarnog i socijalnog karaktera, s posebnim naglaskom na pomaganje djeci i socijalno osjetljivim društvenim skupinama.

U prostorijama Županijske uprave, u ponedjeljak 24. prosinca održano je svečano uručivanje donacija u suradnji sa Županijom, čemu su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić te Sanda Fuček Šanjić i Petar Prka u ime Podravske banke.

Župan je tom prilikom istaknuo: „Povodom predstojećih blagdana nema ljepše nego se naći na ovakvom humanitarnom događanju, kada pomažemo onima kojima je to potrebno. Zahvaljujem Podravskoj banci što smo se i ove godine okupili s tim plemenitim ciljem te smatram da to pokazuje odgovornost prema zajednici koju svaka institucija mora imati. Posebno me veseli vidjeti predstavnike udruga, koji su lučonoše našeg društva i na čiji smo rad iznimno ponosni jer ima neprocjenjiv značaj i vrijednost. Mi smo samo posrednik u ovom događanju, a s bankom smo se dogovorili kako će osam udruga i ustanova dobiti donacije po pet tisuća kuna, što će im, vjerujem, dobro doći.“

Sanda Fuček Šanjić iz Podravske banke dodala je kako su zadovoljni što su i ove godine nastavili inicijativu pomaganja potrebitima: „Iako bismo željeli podržati brojne hvalevrijedne projekte i inicijative, nažalost ne možemo pomoći svima, stoga smo u suradnji sa Županijom odabrali najpotrebitije. Bit će nam iznimno zadovoljstvo ako ovom gestom poboljšamo kvalitetu života žitelja Županije, posebno djece i osoba s invaliditetom, te na taj način uzvratimo lokalnoj zajednici iz koje potječemo i u kojoj djelujemo.“

Ukupna sredstva od 40 tisuća kuna, koja će se utrošiti namjenski, prema iskazanim potrebama, u jednakim su iznosima raspoređena na osam udruga i organizacija.

Potpredsjednik Udruge za osobe s intelektualnim teškoćama „Latice“ Dražen Novačić kazao je kako će donaciju utrošiti na adaptaciju prostora u Kampusu, koji su dobili na korištenje, predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ Kristinka Štefan istaknula je kako će nabaviti materijal za aktivnosti i financirati prehranu korisnika poludnevnog boravka, dok je predsjednica Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ Tamara Premuš kazala kako će sredstva utrošiti na opremanje kombi vozila te za troškove prijevoza osoba s intelektualnim teškoćama u poludnevni boravak.

Predsjednica Udruge za terapijsko jahanje „Osmijeh“ Valentina Kavur kazala je kako će se donacijom moći financirati dio troškova programa terapijskog jahanja: ugovor o radu voditelja terapijskog jahanja, ugovor o djelu asistenta u terapijskom jahanju, hrana za konja i nabava konjičke opreme, dok je predsjednica Športske udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije “Podravina” Vesna Babić dodala kako će sredstva iskoristiti za nabavu dodatne opreme za amatersku radiogoniometriju te za pokriće troškova prijevoza na natjecanja.

Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce“ Koprivnica donacijom će dodatno opremiti logopedski kabinet koji koriste vanjski korisnici – predškolci i učenici s područja Koprivnice i Županije, dok će Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci donacijom nabaviti specijalizirani didaktički materijal koji osigurava djeci i učenicima s teškoćama u razvoju bolje poticanje suradnje i interakcije u svim aspektima života i rada. Kao što je pojasnio ravnatelj Osnovne škole Grgura Karlovčana Danijel Domišljanović, njihov će Odjel za učenike s teškoćama u razvoju sredstva utrošiti na nabavu didaktičkog materijala kao i za ostali potrebni materijal i opremu namijenjen za svakodnevno funkcioniranje Odjela.

Na kraju svečanosti, župan i suradnici svima su okupljenima i njihovim obiteljima poželjeli sretan Božić te puno uspjeha i svako dobro u 2019. godini.