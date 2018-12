Poznati parovi Malonogometnog turnira Križevci 2018. “Ožujsko-KTC”

U utorak je održan ždrijeb parova rođendanskog, 20. jubilarnog turnira u malom nogometu Križevci 2018. “Ožujsko-KTC” i 2. Turnira županijskih klubova “Robin trgovine-Ožujsko”. Turnir počinje u petak, 14. prosinca, a točna satnica odigravanja svih utakmica može se provjeriti na web sjedištu turnira. Organizatori turnira su NK Radnik Križevci i Zajednica športskih udruga Križevci, a pod pokroviteljstvom Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije.

20. Turnir u malom nogometu Križevci 2018 “Ožujsko-KTC”

SKUPINA A: ASO Ponos, 123 dizajn.co-CB Planet, CB Casablanka, CB Flash Zagrebprokrom

SKUPINA B: Renzo #99, NK Radnik Križevci, Srećko Tours, Prigorski.hr

SKUPINA C: Oštrek gradnja & Marocchino Coffee Bar, CB Mozart Aptus Eligo, (prazno mjesto), Replay Križevci

SKUPINA D: PIMONT, Pulse Night Club-Stock d.o.o-, Robin Market 0-24, Radio Drava-Drava.info-CB 048

SKUPINA E: MNK Kustošija Garanta, Frigo Plus, Ritz Club, Metal Mont d.o.o.

SKUPINA F: Pop Corn Šakić, AŠ Miramare-CB Benston, Playbox-Mr. Jack, Cvjetno Poliklinika Milojević

SKUPINA G: CB Dobermann, Tupek Auto, HERS, Komunalac Vrbovec

SKUPINA H: Big Bang Cammeo Team, Poliklinika Ribnjak, Gravitacione Kotrljače, Pub Cubismo

U skupini C može se prijaviti još jedna ekipa. U drugu krug prolaze prva dva iz svake skupine.

2. Turnir županijskih klubova Križevci 2018 “Robin trgovine-Ožujsko”

SKUPINA A: NK Lonja, NK Ratar, NK Draganac

SKUPINA B: NK Prigorje Ž, NK Polet, NK Tehničar Cvetkovec juniori

SKUPINA C: NK Viktorija, NK Dugo Selo kadeti, NK Radnički

SKUPINA D: NK Čvrstec, NK Dragovoljac, NK Mladost VR

SKUPINA E: NK Ban Jelačić, NK Panonija, NK TOSK

SKUPINA F: NK Bratstvo, NK Hrvatski Bojovnik, NK Kalnik

SKUPINA G: NK Tehnika, NK Dubrava, NK Radnik Križevci – juniori

SKUPINA H: NK Gornja Rijeka CB Joker, NK Drava NP, NK Kalinovac

SKUPINA I: NK Tomislav Radnik, NK Tomislav Radnik – juniori, NK Močile Klikaj.hr

SKUPINA J: NK Prigorje SPO, NK Zelina kadeti, NK Starigrad juniori. U drugi krug prolazi svi prvoplasirani i šest najboljih drugoplasiranih momčadi.