Križevčanin jedini predstavnik mladih Hrvatske na ljetos održanom Globalnom summitu OGP-a u Gruziji

Sredinom srpnja ove godine predsjednik križevačke udruge P.O.I.N.T. Damjan Tkalec sudjelovao je u radu 5. Globalnog summita Partnerstva za otvorenu vlast (Open Government Partnership, OGP), gdje je vodio i radionicu “Inkluzija i osnaživanje ranjivih populacija: Kako mladi lideri mogu preoblikovati otvorenu vlast” (Inclusion and Empowerment of Vulnerable Populations: How Youth Leaders can Reshape Open Government), koju je pohađalo još 12 mladih lidera iz Sijere Leone, Burkine Faso, Nigerije, Gruzije, Brazila, Gane, Kenije, Papue Nove Gvineje, Kolumbije, Pakistana, Čilea i Filipina. Ovih dana o tome je objavljen i petominutni spot, koji pogledajte u nastavku.

5. Globalni summit Partnerstva za otvorenu vlast okupio je stručnjake i donositelje odluka te druge nacionalne i lokalne predstavnike zemalja članica inicijative, među kojima su čelnici država i ministri, javni dužnosnici, članovi parlamenta, lokalne vlasti, predstavnici civilnog društva, međunarodne organizacije, istraživači i novinari. Vrijedi spomenuti da je prije tri godine na Globalnom summitu inicijative održanom u Mexico Cityju na temu “Otvorena vlast za unapređenje javnih usluga”, projekt hrvatske Vlade e-Građani osvojio prvo mjesto u Europi, o čemu su odlučivala 23 stručnjaka iz 19 zemalja i različitih sektora.

Dvadesetčetvorogodišnji Tkalec student je 4. godine poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, s interesom za nove tehnologije u financijskom sektoru, poput digitalnih valuta i blockchaina, projektni menadžment i društveno korisne projekte za razvoj lokalne zajednice. Stažirao je u labosu za alternativne financije Razvojnog programa UN-a, završio studentski program Akademije za politički razvoj (APR) te redoviti program UN Akademije. U sklopu građanske inicijative Volim Križevce prošle je godine vodio kampanju grupnog financiranja (crowdfunding) za opremanje Choco Bara Hedona u Križevcima, o čemu je s koautorima napisao i stručni rad za međunarodnu konferenciju o digitalnom i interaktivnom marketingu.

Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership, OGP) jedinstvena je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Pokrenuta je 20. rujna 2011. godine i od tada do danas je od osnivačkih 8 vlada i 9 organizacija civilnog društva narasla na 76 vlada članica inicijative te 1000 organizacija civilnog društva.