Pet je dana do 15. pub inKVIZicije! Tko želi biti prvak?

“Broj 15 često se povezuje s glazbom i umjetnošću, jer zrači posebnim magnetizmom. Ovo je ujedno i broj magičnog kvadrata.” Tvrde to oni koji traže skrivena značenja u brojevima.

Kvizomani iz udruge P.O.I.N.T. ustvrdit će da je to broj epizode pub inKVIZicije koja slijedi za 5 dana.

Tako je, petnaesto izdanje najpopularnijeg i najposjećenijeg kviz-natjecanja u Križevcima odigrava se u subotu, 26. svibnja 2018. od 20 h u Klubu kulture.

Ako želite biti dijelom natjecateljske atmosfere, prijavite se, s nazivom ekipe i imenom i prezimenom do 4 osobe iz ekipe i kontakt-brojem, na e-adresu pubinkvizicija@udruga-point.hr, do petka, 25. svibnja 2018. u 15 h. Broj ekipa sudionica ograničen je na 15.

Nagrade trima najbolje plasiranim ekipama osigurava udruga K.V.A.R.K.