Uskrsna rock-priča Crnog Perja

U nedjelju, 1. travnja navečer križevački Klub kulture bio je prepun Križevčanki i Križevčana različite dobi te posjetitelja iz obližnjih gradova, poput Ludbrega, Bjelovara, Koprivnice, Vrbovca i Zagreba te okolnih općina, koji su se okupili kako bi uživali u koncertu kultne rock-grupe Crno Perje.

Ovaj križevački hard-rock sastav čine Neno Kos Ferzzo (vokal, gitara) i Nenad Borić (bubnjevi), kao dio originalne postave još od osnutka benda 1995. godine te Dino Jelusić (vokal) i Damjan Mileković (bas gitara) kao mlade snage, novi članovi nakon ponovnog okupljanja benda unazad godinu-dvije. Povremen gost na bubnjevima je i Borićev sin Adrian, od 2015. član legendarnih Divljih Jagoda.

Dvadesetpetogodišnji Jelusić već je redovan na višemjesečnim svjetskim turnejama s koncertnom atrakcijom Trans-Siberian Orchestra (TSO), no za koncerte Crnog Perja u Križevcimaa uvijek nađe vremena – prošle godine su, uz uskrsni u Klubu kulture, imali koncert i na Križevačkom velikom spravišču.

Publika je u nedjelju uživala u gotovo dvoipolsatnoj svirci tijekom koje je bend nizao autorske stvari, otvorivši koncert sa Zbogom svijete, Vozit ću 200, Crveno-zeleno, Telefon, Minuta do 3, Voli ne voli, a zatim izveo hard-rock i metal uspješnice, poput Stormbringer, Sad But True, Give Me All Your Love, Rising Force, Ace of Spades, Black Betty.

U drugom dijelu koncerta Klub kulture je unisono s bendom pjevao Kišu, Ninu, Oko mene, a izvedene su još autorske Reći ću ti sretan put, Dijete do daske, Hollywood, Jedina, Noć nas sada zove. Ferzzine precizne solaže i ovaj put nisu nikoga ostavile ravnodušnim pa je tako počastio prisutne svojom izvedbom Hocus Pocus te za sam kraj Ferzzo Boogie.

Ovo je druga godina zaredom da Crno Perje puni Klub kulture za Uskrs, nakon prošlogodišnjeg trijumfalnog comebacka, a sjajan odaziv publike i ove godine daje za pravo očekivati da će ovaj koncert postati tradicijom. Nekad jedan od najzaposlenijih bandova hrvatskog rock’n’rolla, Crno Perje danas kao da pomno bira nastupe, a križevački pred domaćom publikom zasigurno im spada među najdraže.