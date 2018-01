Tron 11. pub inKVIZicije pripada ‘Albertu’

Prva pub inKVIZicija održana u 2018. ući će u “zapisnik” kao ujedno i prva na kojoj je došlo do “obrane naslova”. Naime, pobjednička ekipa 11. pub inKVIZicije ista je ekipa koja je bila najbolja i na posljednjoj, 10. pub inKVIZiciji, održanoj 9. prosinca 2017.: radi se o ekipi “Albert”, koju čine Jelka Vukobratović, Krešimir Prevarić, Branka Špoljar i Igor Kudeljnjak, i koja je odnijela pobjedu ispred “Ergele” (u sastavu Ankica Ledinski, Viktor Ledinski, Ivan Ledinski, Martin Vujić), dok je treće mjesto, i to tek nakon pripetavanja s dvije ekipe, pripalo ekipi “Kvizlinzi” (članovi: Ivan Markota, Bruno Butigan, Ivan Mušlek i Kristijan Pižir).

“Albert” je, osim što je prva ekipa koja je pobijedila u dva izdanja ovog križevačkog pub kviza zaredom, u sinoć održanoj pub inKVIZiciji zabilježio i znatan skok u rezultatu: nakon prvog kruga igre bio je među tri ekipe na razdiobi 3., 4. i 5. mjesta. “Ergela” je pak, pokazala konstantu u točnim odgovorima, budući da je i u prvom krugu bila na drugom mjestu. “Kvizlinzi” su zasluženo treći, pošto su poslije prve runde pitanja također bili na toj poziciji.

Kviz koji je u dva i pol sata u Klubu kulture održavao napetost 15 ekipa je bio podijeljen u 4 rubrike (dva kruga po dvije) naziva “Medenjaci”, “Limunada kviz”, “Kao sarma” i “11 putnih”, od kojih je svaka imala po 11 pitanja.

Tri najbolje ekipe osvojile su nagrade udruge K.V.A.R.K. i Pekare Mlinček.

Posebnu sponzorsku nagradu, za pitanje procjene, na polovici trajanja kviza (rubrika “Veljko Znatiželjko”) osigurali su Križevačka udruga pivara i ekipa “Veljko Popović”, i to za četiri ekipe.

Sljedeća, 12. pub inKVIZicija, prema najavama organizatora iz udruge P.O.I.N.T., zasjedat će u veljači.



POREDAK

1. “Albert” – osvojio 36 od najviše moguća 52 boda

2. “Ergela” – 35/52

3. “Kvizlinzi” – 34/52 (nakon pripetavanja 35)

4. “Klub 247” (u sastavu Goroslova Tkalec, Tomislav Tkalec, Ratko Matić, Željka Kržek-Novosel) 34/52

“BATMan” (Barbara Popović Jarža, Ana Končurat, Tomislav Sukalić, Mario Matešić) 34/52

5. “Untegrunt” (Igor Frbežar, Juraj Kopsa, Leon Hegedić, Srđan Barić) 33/52

“Trust Timofeja Mozgova” (Matija Kasapović, Vatroslav Kokor, Miroslav Vrbančić, Antun Martinović) 33/52

“Pičvajzi” (nakon prvog kruga na prvom mjestu, Konrad Škledar, Darijo Škledar, Jerko Zrilić, Domagoj Horvat) 33/52

6. “Dvaput po dva” (Anica Čupen, Matija Čupen, Marko Čupen, Krunoslav Đurec) 32/52

7. “Povratak nesretne motorke” (Borna Vrhovec, Mihael Nemčić, Katja Strabić, Nikola Strabić) 30/52

8. “Rizling od berbe lanjske!” (Ivan Kranjčić, Filip Mladenović, Luka Pomper, Damjan Tkalec) 28/52

9. “BF-ekipa” (Luka Ježovita, Tomislav Orešković, Ratko Višak, Jurica Vrabec) 25/52

10. Veljko Popović (Gordan Pavlinušić, Mario Čapek, Tomislav Jakopčić, Aleksandar Karre) 24/52

11. “Pajdaši” (Juraj Selanec, Tomislav Tenodi, Anton Gagro, Jan Bjeličić) 22/52

12. “ProKLETeri” (Nikola Ostojčić, Valentino Tukša, Lovro Baričević, Dino Horvat) 20/52