‘Hedonin’ choco bar postaje sve prepoznatljivije mjesto druženja u Križevcima

Prošlo je 30 dana od otvorenja čokoladnog bara križevačke čokolaterije Hedona u zgradi Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci, a choco bar je već postao jedno od željenih mjesta okupljanja Križevčana i njihovih gostiju, osobito u vrijeme nedavnih blagdana, kad se za priliku za ispijanje kvalitetne domaće vruće čokolade, dobre kave i uživanja u čokoladnim kolačima tražilo mjesto više.

Ovim ugostiteljskim iskorakom čokolaterije “Hedona”, društvenog poduzeća koje je osnovala Udruga osoba s invaliditetom Križevci (UOSIKŽ), nastavljeni su planovi poduzeća i udruge na nastojanju za zapošljavanjem i jačim socijalnim uključivanjem osoba s invaliditetom iz Križevaca, a da neće stati samo na tome, potvrđuje i predsjednik UOSIKŽ, Petar Gatarić, ističući kako “se ostvaruje misija i vizija iz projekta Udruge osoba s invaliditetom Križevci pod nazivom ‘Chocolateria cris’, koji vodi ka konačnom cilju: osnivanju integrativne radionice koja je u tijeku i preseljenju našeg sadašnjeg proizvodnog pogona koji se nalazi u praktikumu Srednje škole ‘Ivan Seljanec’ Križevci u novi proizvodni pogon u Razvojni centar i tehnološki park u Križevcima. Nadamo se i vjerujemo da će to biti ostvareno već 2018.”.

U choco baru je zaposleno pet osoba, od kojih su dvije s invaliditetom, za troškove izgradnje i širenja poslovnog prostora i ugradnje opreme i novih tehnologija u cilju inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom osigurana su sredstva od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od 1.499.498,26 kn, i to za proizvodni pogon u ukupnom iznosu od 456.372,40 kn, i za prodajni prostor – uređenje choco bara i kioska u ukupnom iznosu od 1.043.125,86 kn. Doprinos su dali i mnogi pojedinci okupljeni u inicijativi “Volim Križevce”, koji su svojim uplatama u okviru kampanje grupnog financiranja prošlog proljeća prikupili 43.800,00 kuna. U vrijeme osnivanja poduzeća “Hedona” zaposleno je šest osoba (četiri s invaliditetom), dok ih je danas već 18 (od kojih 11 s invaliditetom).

U sklopu ovog objekta priređivat će se i posebne večeri, poput prikazivanja izrade najboljih ručno pripremljenih čokolada i pralina, obilježavanje Svjetskog dana čokolade i sl., a Gatarić smatra kako bi i sam bar, poput uostalom i proizvoda “Hedone”, mogao postati svojevrsni križevački brand, i mjesto u koje će ljudi rado navraćati i rado mu se vraćati. Društvenopoduzetničke aktivnosti “Hedone” pionirske su u Hrvatskoj, a o promjenama u društvu koje se njima pokreću pozitivno su se izrazile mnoge osobe iz javnog kulturnog, društvenog i političkog života, pa Gatarić ističe kako je upravo “društveno poduzetništvo promjena koja želimo biti, i koja će nas sve zajedno i pojedinačno izvući iz gospodarske i krize identiteta, uzrokovane nezaposlenošću i neimaštinom, posebno kad se to odnosi na osobe s invaliditetom.”

U kvalitetu “Hedoninih” proizvoda osobno se uvjerila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, prilikom otvorenja choco bara, a naručivat će ih i za protokolarne potrebe u svojem Uredu.