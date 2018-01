predstavljeni najznačajniji projekti i planovi Opće bolnice Koprivnica

U prostorima Ravnateljstva Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica u utorak, 9. siječnja održana je konferencija za medije kojoj su prisustvovali ravnatelj Opće bolnice Mato Devčić, župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja te pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić, a na kojoj je bilo riječi o najznačajnijim projektima bolnice u 2017. godini, financijskim rezultatima poslovanja te planovima za naredno razdoblje.

Ravnatelj Devčić kazao je kako je, dolaskom na mjesto ravnatelja u rujnu 2016. godine, prioritete i dinamiku ulaganja odredilo zatečeno stanje prosječne starosti medicinske opreme te kako je ovogodišnje poslovanje obilježeno „nizom kvalitetnih trenutaka“. Nabava opreme završila je natječajima u studenome i prosincu, s ukupnim iznosom od nešto više od 10 milijuna kuna iz decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije, od čega je preko 3 milijuna uloženo u opremu za radiologiju. Pri tome je od nabavljenih uređaja potrebno izdvojiti digitalni RTG uređaj za Objedinjeni hitni bolnički prijem vrijednosti oko 1,8 milijuna kuna, ultrazvučni aparat za Odjel za radiologiju vrijednosti 679 tisuća kuna, RTG uređaj intraoperacijski (C luk) za Centralni operacijski blok vrijednosti 544 tisuće kuna te mobilni digitalni RTG uređaj za Jedinicu intenzivnog liječenja vrijednosti 314 tisuće kuna.

„U smislu uravnoteženog razvoja i ulaganja, svi odjeli su u 2017. godini dobili nešto od opreme što je bilo prioritetno za nabavu, a taj ćemo proces nastaviti i u ovog godini. Važno je naglasiti kako se kapitalna nabava opreme, sukladno prioritetima prihvaćenima od Županije i poslanima na suglasnost u Ministarstvo zdravstva, odnosi na uređaj za magnetsku rezonancu, koji je zajedno s potrebnim radovima vrijedan 10 milijuna kuna te smo praktički već u pripremi procesa javnog natječaja za nabavu uređaja.“, kazao je ravnatelj Devčić.

Ravnatelj se osvrnuo i na 35 milijuna kuna vrijedan projekt (većinom financiran EU sredstvima, u manjem dijelu državnim) „Izgradnje, rekonstrukcije i opremanja dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“ koji je „u fazi izrade glavnog projekta te se do kraja ožujka očekuje raspisivanje natječaja za izvođenje radova“. Nadalje, dva ključna projekta tiču se energetske učinkovitosti i ulaganja u bolničku infrastrukturu koja, prema riječima ravnateljima Devčića, zahtjeva obnovu ovojnice zgrade, fasade, prozora, ali i rasvjete u centralnoj bolničkoj zgradi, centralnog sustava ventilacije i klimatizacije te kontrolu potrošnje vode. Projekt energetske obnove paviljona psihijatrije i neurologije te bolničke praone vrijedan je 15 milijuna kuna, napravljen je glavni projekt i trenutno je u izradi i pred prijavom Ministarstvu graditeljstva na natječaj za projekte energetske učinkovitosti u javnim zgradama. Drugi se projekt odnosi na centralnu bolničku zgradu, također će biti višemilijunske vrijednosti, a u tijeku je izrada glavnog projekta.

„Svi navedeni projekti, kontekstualno i u sinergizmu, rezultirat će poboljšanjem ukupne kvalitete same zgrade bolnice, ali i kvalitete boravka naših pacijenata, zbog kojih bolnica postoji, te naših zaposlenika koji ovdje rade. Vjerujem kako će do polovice 2020. godine svi projekti biti u potpunosti realizirani, s time da prvi završava projekt dnevnih bolnica i to do 30. lipnja 2019. godine.“, dodao je ravnatelj Devčić.

Što se tiče ukupnih financijskih rezultata poslovanja bolnice u prošloj godini, ravnatelj je naglasio kako su prihodi bili u iznosu od 194.266.622,00 kune , a rashodi 185.583.406,00 kuna, što je nakon tri godine donijelo pozitivan poslovni rezultat u vrijednosti od 8.683.216,00 kuna. Još je dodao kako je bolnica iz državnog proračuna, kroz dvije asignacije, dobila nešto više od 19 milijuna kuna, što je uz kvalitetno upravljanje i kontrolu te pozitivan poslovni rezultat, utjecalo na to da ukupne obveze, koje su krajem 2016. godine bile 55.878.000,00 kuna, krajem 2017. budu u iznosu od 47.369.000,00 kuna.

„U ovakvoj dinamici, i uz najave od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o povećanju limita osnovnog zdravstvenog osiguranja, možemo reći kako su se stvorili preduvjeti da bolnica kao poslovni subjekt počne ostvarivati pozitivan poslovni rezultat i na mjesečnoj razini, uz primjenjivanje procesa kontrolinga i određenog kriznog upravljanja kroz naredne dvije godine.“, zaključio je ravnatelj Devčić.

Župan je kazao kako će 2018. godina za Koprivničko-križevačku županiju biti „obilježena ulaganjima u zdravstvo“, a osim s investicijama u Općoj bolnici koja je najveći potrošač, nastavit će se s ulaganjima i u druge zdravstvene ustanove, na razini od preko 50 milijuna kuna, što dovoljno govori o opredjeljenju prema poboljšanju kvalitete zdravstvenog sustava.

„Zdravstvo je generalno opterećeno mnogim problemima vezanim uz financiranje, no dobro upravljanje i kontrola rashoda ovu su ustanovu doveli na godišnju razinu samoodrživosti. Višegodišnji financijski problemi ne dozvoljavanju da poslovanje bolnice danas bude na nuli, no vidljivo je kako ovaj put kojim se krenulo garantira takvo stanje kroz nekoliko godina, uz pojačane intervencije države. O toj smo temi mnogo puta raspravljali na sjednicama Županijske skupštine, kao i na radnim sastancima u Hrvatskoj zajednici županija, koje smo mi inicirali kako bismo pronašli rješenje. Zahvaljujem ravnatelju i upravi na odgovornom pristupu poslovanju, smatram kako svojim primjerom daju naznake stabiliziranja cjelokupnog zdravstvenog sustava, a Županija će i nadalje, bilo kroz izvorna ili decentralizirana sredstva, podržavati sve projekte na korist naših građana.“, istaknuo je župan, dodavši kako će veća ulaganja omogućiti i završetak financijske obveze kredita te je okupljenima poželio mnogo uspjeha u planiranim projektima.

Nakon konferencije za medije, krenulo se u obilazak spomenutog digitalnog RTG uređaja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, a tom je prilikom ravnatelj Devčić pojasnio kako će pacijentima već od sutra biti dostupan ovaj uređaj najnovije generacije, certificiran i licenciran, koji će im omogućiti zbrinjavanje odmah na Odjelu, čime će se smanjiti čekanje i transport kroz bolnicu.