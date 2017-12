Otvorena likovno kreativna izložba ‘Čarolija Božića’

U prostoru Šimeckog, na adresi Trg Antuna Nemčića 8, prošli je vikend otvorena likovno kreativna izložba pod nazivom „Čarolija Božića“. Riječ je o izložbi brojnih rukotvorina koje dočaravaju blagdanski ugođaj, a koju su pripremile Jadranka Šogorić, Karmen Dragač, Dijana Jagar-Grloci i Miroslava Tribuson. Izložbu je otvorio križevački gradonačelnik Mario Rajn pohvalivši rad i trud autorica te poželjevši svima sretne predstojeće blagdane.

Izložba ostaje otvorena do 23. prosinca, a svi zainteresirani mogu je razgledati od ponedjeljka do subote od 9 do 12 sati te od 17 do 20 sati. Otvorenju ove izložbe, koja se održava u sklopu Adventa u Križevcima, prisustvovao je i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško.