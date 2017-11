Kreiranje plana upisa u srednje škole glavna tema radnog sastanka s gospodarstvenicima, ravnateljima škola i predstavnicima institucija

U prostorijama Županijske uprave u utorak, 21. studenoga, na inicijativu Koprivničko-križevačke županije, Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i HGK Županijske komore Koprivnica, u suradnji s Područnim uredom Križevci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, održan je radni sastanak na temu kreiranja plana upisa u srednje škole i uvođenja novih zanimanja prema potrebama županijskog gospodarstva u školskoj godini 2018./2019.

Sastanku su prisustvovali ravnatelji srednjih strukovnih škola s područja Županije, tajnik Obrtničke komore KKŽ Božo Barać, predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Mirko Habijanec, predsjednica Udruženja obrtnika Koprivnica Irena Kovačić, v.d. predstojnice Područnog ureda Križevci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vesna Kuterovac, zamjenica gradonačelnika Koprivnice Melita Samoborec, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Križevaca Mladen Tenodi, gospodarstvenici te obrtnici.

U uvodnom obraćanju, zamjenik župana Ratimir Ljubić kazao je kako je cilj sastanka pokrenuti dijalog između gospodarstva i strukovnih škola kako bi se na vrijeme pripremili upisi za sljedeću školsku godinu.

„Ako netko od obrtnika i poduzetnika ima potrebe za uvođenje novih zanimanja, srednje strukovne škole do 15. prosinca imaju vremena za verifikaciju, s time da je plan upisa potrebno donijeti do polovice veljače sljedeće godine. Važno nam je učenicima ponuditi zanimanja koja imaju budućnost na tržištu rada. Kod četverogodišnjih strukovnih zanimanja može biti jedan razredni odjel istog zanimanja, a kod trogodišnjih zanimanja obično se kombiniraju i do tri zanimanja u jednom razredu, što kasnije olakšava traženje prakse i zaposlenja. Novi zakon dozvoljava da učenici koji su završili trogodišnja zanimanja mogu nastaviti školovanje za četverogodišnja, položiti državnu maturu i upisati fakultete.“, kazao je zamjenik Ljubić dodavši kako je važno raditi i na promjeni percepcije roditelja glede atraktivnosti i profitabilnosti strukovnih zanimanja, pri čemu je presudna i podrška institucija te gospodarstvenika.

Zamjenik je podsjetio i na nedavno održani sastanak s pomoćnikom ministrice za strukovno obrazovanje Vladom Prskalom koji je obišao strukovne škole na području Županije te predstavio centre kompetentnosti, uz mogućnost povlačenja sredstava iz Europske unije.

Predsjednik Habijanec, ujedno i predsjednik Uprave tvrtke Radnik, govorio je o razlikama između obrazovnog sustava i realnih potreba u gospodarstvu te je naglasio kako škole moraju imati više prakse i povezanosti s privredom, uz fokus na proizvodna zanimanja.

„I mi gospodarstvenici moramo napraviti iskorak, a glavni je problem nedostatak kvalificirane radne snage. Obzirom na to da je situacija nedostatka kadrova kritična, svi se moramo uključiti u rješavanje tog problema i zajednički promovirati strukovna zanimanja u javnosti.“, poručio je predsjednik Habijanec, dodavši kako se mora mijenjati i Zakon o radu te kako treba slijediti primjere dobre prakse iz razvijenih europskih zemalja.

Tajnik Barać istaknuo je kako je nužno da predstavnici gospodarskog sektora sudjeluju u kreiranju upisa u srednje škole, kao i da institucije pruže pomoć školama.

„Svi se dionici moraju aktivno uključiti u sustavnu kampanju promocije obrtničkih zanimanja. Obrtnička komora licencirala je 276 obrtničkih radionica u našoj županiji, no dobar dio njih ne želi primati učenike na naukovanje, a ako učenici nisu u licenciranoj radionici, ne mogu steći potrebne vještine i znanja. Zagovaramo jedinstveni model obrazovanja, ali ne kao trajni nego kao prijelazni model do uvođenja dualnog sustava obrazovanja, koji se čini najbolji.“, kazao je tajnik Barać dodavši kako je važno informirati roditelje, ali i djecu od najranije dobi.

V.d. predstojnice Područnog ureda Križevci Vesna Kuterovac predstavila je stanje ponude i potražnje na županijskom tržištu rada te je kazala kako će se ti podaci dostaviti relevantnim institucijama i doprinijeti razvoju daljnjih strategija glede upisa i uvođenja novih strukovnih zanimanja.

Za kraj, zamjenik Ljubić dodao je kako su u sljedećih mjesec dana planirana još tri sastanka za križevačko, koprivničko i đurđevačko područje.