[FOTO] Župan Golubić pohvalio dinamiku radova dogradnje gimnazije i rekonstrukcije igrališta

U srijedu, 8. listopada delegacija Koprivničko-križevačke županije predvođena županom Tomislav Golubić obišla je radove dogradnje i rekonstrukcije Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima te rekonstrukcije školskog igrališta, kojima će se unaprijediti obrazovna infrastruktura i osigurati bolji uvjeti za učenike i nastavnike.

Ravnatelj gimnazije Ivan Peklić je prisutnima, među kojima i v.d. pročelniku Službe ureda župana Karlu Sigetiću te višem savjetniku za provedbu kapitalnih projekata Davoru Karasu, predstavio tijek i faze izvedbe radova, uz prisutnost predstavnika izvođača radova.

– „Drago mi je vidjeti da radovi napreduju prema planu i da će učenici uskoro imati još bolje uvjete za rad i učenje. Županija kontinuirano ulaže u modernizaciju školskih objekata, a ova investicija potvrđuje našu predanost razvoju kvalitetnog obrazovanja u svim dijelovima županije“, rekao je Golubić.

Dogradnjom gimnazije uredit će se tri učionice, kabineti, sanitarni čvorovi i spremište. U postojećem dijelu škole provodi se dodatna toplinska izolacija, postavlja se podizna platforma za osobe smanjene pokretljivosti te rekonstruiraju sanitarni čvorovi, a ugradit će se i nova rasvjeta, sustav zaštite od požara te sunčana elektrana.

Rekonstrukcijom igrališta se uređuju rukometno, košarkaško, odbojkaško i novo pickleball igralište, uklanja se postojeći asfalt i postavlja akrilni sustav na novi asfaltni sloj, ugrađuju novi golovi, koševi i sportska oprema te saniraju betonske tribine.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na gimnaziji je 2,8 milijuna eura, a za rekonstrukciju sportskog igrališta iznosi 270 tisuća eura, što ukupnu vrijednost investicije čini većom od 3 milijuna eura. Ovim projektima Županija nastavlja ulagati u unapređenje obrazovne infrastrukture i stvaranje suvremenih, energetski učinkovitih i sigurnih prostora za učenike, nastavnike i sportske aktivnosti mladih u Križevcima.