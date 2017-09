Prizori u križevačkoj trgovini Billa ovih su dana izgledali kao da su se građani spremali na evakuaciju od uragana kakav je baš poharao američki Teksas – police pune prazne ambalaže, prazne vitrine, sve “opelješeno” do zadnjeg komadića i mrvice. Srećom, nije se radilo o takvoj katastrofi, no razlog, shvatili su svi koji su se bili našli u Billi, jest žalostan – zatvara se trgovina koja se otvorenjem prije 12 godina pojavila kao prva (i još inozemna) veća konkurencija domaćem lancu KTC-u, pa su cijene artikala posljednjih dana bile snižene za 50%. Prodavalo se sve da se ne baci i da se prostor isprazni, jer, u objektu veličine oko 1200 četvornih metara u Grdenićevoj ulici, u vlasništvu Komunalnog poduzeća, trgovine više neće biti.



Kao što je poznato, austrijska Billa, koja je u našoj zemlji poslovala kao Billa d.o.o., povukla se iz Hrvatske zbog gubitaka, ali i činjenice da nije bila među vodećim igračima na tržištu, te je njene poslovnice preuzeo lanac Spar Hrvatska, također pod austrijskom kapom. Većina od 60-ak hrvatskih Billa postali su Sparovi, no ne i ona križevačka i to, kako se nagađa, zbog statusa prostora.



Naime, Sparova je poslovna politika da dućane odsad ima u svojim objektima, jer je dosta bio u zakupu. Tako je objasnio i predsjednik Uprave Spara u intervjuu za Poslovni dnevnik.

Na tome je, zacijelo, “puklo” – Billa u Križevcima nije bila vlasnik prostora, već ga je unajmljivala od Komunalnog poduzeća, a ugovorom od 2005. najam je godišnje plaćala oko 840.000 kuna, kao što smo objavili na portalu najavljujući njeno otvorenje.



Ugovor traje do 2020., doznajemo iz Komunalnog poduzeća Križevci (KP).

“To bi značilo da se troškovi najma prema sklopljenom ugovoru moraju i dalje uredno podmirivati. Hoće li oni tu nešto raditi ili neće nije naša stvar. Naravno, da bi bilo bolje da prostor bude iskorišten, a ne da stoji prazan”, objašnjava direktor Komunalnog Goran Gregurek. Dodao je da “ne želi ulaziti u razloge zbog kojih su oni procijenili da im je ovaj dućan neperspektivan. To je prvenstveno njihova poslovna odluka na najvišoj razini”.



Kako prostor, dakle, nije na prodaju, ni novom vlasniku Bille zasigurno nije bilo u interesu nastaviti rad po dosadašnjim uvjetima pa je odlučio staviti ključ u bravu. Službeno je Billa u Grdenićevoj radila do ovoga četvrtka, 31. kolovoza, te nakon toga dana desetak njenih zaposlenika, mahom zaposlenica, ostaje bez radnog mjesta.

“Govorilo se da će biti Spar, onda da neće, zatim se pojavila priča da će prostor zakupiti neki Slavonci, no cijena najma im je navodno bila previsoka…”, čuli su Križevčani od nekih radnica Bille, koje će prestankom njenog postojanja “na cestu”, odnosno na burzu rada.



Zanimljivo kako nam Gregurek nije odgovorio na upit o dosadašnjem iznosu koji je KP ubirao od Bille, premda je podatak poznat od početka.

“Vezano za cijenu najma, to je poslovna tajna svugdje, pa tako i u ovom slučaju”, navodi direktor KP-a.

No, u poduzeću se bave pitanjem što dalje, kako se zaključuje iz Gregurekove poruke da su “u tijeku razgovori vezano za novonastale okolnosti”. Je li posrijedi novi natječaj za davanje u zakup vrijednoga prostora gotovo u centru grada, s golemim parkiralištem, nismo saznali, jer Gregurek nije želio iznositi detalje. Kaže tek da je predstavnik većinskog vlasnika Komunalnog (Grada Križevaca, op.a.) sa svime detaljno upoznat.



Nije komentirao ni naš upit da nam objasni je li istina da se za zakup zanimao jedan slavonski trgovački lanac i je li odbijen i zašto, kako se šuška u lokalnoj javnosti. Direktor Komunalnog poduzeća Križevci samo je poručio da se ne obazire na takve priče.

“Ne vidim razlog zašto bi ‘javnost’ zanimali detalji odnosa između javnog poduzeća i privatne tvrtke”, zaključio je Goran Gregurek.