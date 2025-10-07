Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1521

Prof. Željko Ivezić u Varaždinu 10. rujna 2025. (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo završetak predavanja prof. Željka Ivezića s Univerziteta Washington u Seattleu i voditelja Opservatorija Vera Rubin u Čileu o početku desetgodišnjeg snimanja neba najboljom kamerom na svijetu integriranom u teleskop koje je održao na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu 10. rujna, u organizaciji Astronomskog društva Varaždin. Saznat ćemo koji su prvi rezultati snimanja neba o obrade podataka, te koji se rezultati očekuju u budućnosti. Slušat ćemo i dio diskusije poslije predavanja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Medvedgrad: Tajna kraljičinog zdenca Dražena Štebiha, na polici stripova Blade Runner: Početak K. Perkinsa, Mellowa Browna, Mikea Johnsona, Fernanda Dagnina, Marca Leska i Jima Campbella, na odjelu beletristike Gole godine: (1987–1988) Senada Avdića, a na stručno-znanstvenom odjelu Blesimetar peti: Kako ostati normalan Saše Cecija.



Na današnji datum rođeni su Niels Bohr, Ivo Horvat, Desmond Tutu, Ivo Gregurević, Mills Darden, počeo je hebrejski kalendar, otvorena su dva poznata univerziteta, Majka Tereza osnovala je Misionarke ljubavi, Nacionalni je dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj, umrli su Edgar Allan Poe, Rudolf Lipschitz i Anton Philips.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi Arheologija i popularna kultura, o Reliju po galerijama, o festivalu reportaže i reportera “Fra Ma Fru”, o Pinklecfestu, o nekim novim Nobelovcima te o Jane Goodall.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo približavanje kometa 3I/ATLAS Suncu, rađanje satelita oko egzoplaneta, “valovito ljuljanje” zvijezda u našoj galaksiji, “debljanje” jednog egzoplaneta za šest milijardi tona svake sekunde, te predavanje na križevačkoj zvjezdarnici povodom Svjetskog tjedna svemira.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Wilhelma Bernharda Moliquea, Felixa Draesekea, Cecila Colesa, Ivana Jirka, Richarda Wrighta, Sam Brown i Barryja Gibba te grupe Radiohead.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1521 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 7. listopada od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/