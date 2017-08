Inicijativa križevačkih informatičara i tehnologa poziva u subotu, 19. kolovoza 2017. u multimedijsku dvoranu Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima na 4. po redu Križevačku tehnološku večer. Ovu subotu će predavači Irma Vargić, Robert Pašičko, Karlo Levak i Goran Žarinac odgovoriti na pitanja kako digitalnim marketingom promovirati ideju i proizvod te se probiti na tržište, što je to blockchain i koje su primjene tog koncepta za razvoj društva, kako je programirati u jednoj od najvećih IT tvrtki u Hrvatskoj te naposlijetku što su to Windows servisi koje većina nas svakodnevno koristi.

Početak je zakazan u 18 sati, moderatorica je Zrinka Zagorec, a u drugom dijelu večeri ponovno će biti upriličena tribina sa svim predavačima i organizatorima, gdje će publika moći postavljati pitanja. Moderator tribine je Tomislav Tenodi.