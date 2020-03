Sutra kreće prvi od najavljena dva perioda kašnjenja u željezničkom prometu na relaciji Križevci – Gradec

Nedavno smo pisali o tome kako su Hrvatske željeznice, kao institucija koja brine o svojim klijentima, korektno najavile da će uslijediti do određenih kašnjenja u prometovanju vlakova na relaciji između Križevaca i Gradeca.

Prvi od dva perioda kašnjenja počinje sutra, a razlog istom su radovi na rekonstrukciji pruge i izgradnji drugog kolosijeka na relaciji od Križevaca do Dugog Sela. O čemu se konkretno radi, pojasnili su iz HŽ-a:

“Zbog radova na kontaktnoj mreži na pruzi državna granica – Botovo – Dugo Selo između kolodvora Gradec i Križevci od 9. do 14. ožujka od 8.35 do 15.20 sati te od 16. do 21. ožujka od 8.45 do 15.30 sati promet će teći jednim kolosijekom te se očekuju kašnjenja“, stoji u objavi na službenoj web stranici HŽ Putničkog prijevoza.

Sretno svima koju putuju.