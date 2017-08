Nakon gotovo sedam mjeseci pauze, ali i šest uzastopnih poraza, Ivica “Terror” Trušček u Kninu se vratio na pobjedničke staze. Hrvatski MMA veteran i vjerojatno najaktivniji borac s ovih prostora svladao je prošli petak Leona Vinogradca na priredbi “Road to Pancrase II”. Za MMA debitanta kobno je bilo gušenje iz prve runde, a prema Truščekovim riječima meč je potrajao svega jednu minutu.

– Dobio gušenjem za jednu minutu. Leon ima više hrabrosti nego ja u 10 života. Idem u Japan! Road To Pancrase je uspješno završen, istaknuo je Trušček na svom Facebook profilu nakon 32. profesionalne pobjede u karijeri, napomenuvši da bi mu prije deset godina ovo zvučalo nevjerojatno. Također se javno ispričao srpskom borcu Marku Radakoviću jer zbog puta u Japan neće moći nastupiti na ranije dogovorenom nastupu 1. rujna u Budvi na priredbi MFC 6.

U razgovoru za MMA novosti, borac iz Pančeva Marko Radaković je izjavio da je šokiran što mu je Trušček dvaput u mjesec dana otkazao borbu:

– Prvo smo se trebali boriti 29. srpnja što je on otkazao zbog navodne povrede rebara, da bi nakon toga 4. kolovoza radio meč protiv momka koji nije imao niti jedan meč prije njega. Znači protiv njega se mogao boriti i uspio ga je pobijediti za minutu, a protiv mene ne. To je iskreno katastrofa, ali je pristao na 1. rujan što je donekle izgladilo stvar.

Iako je Truščekov potez nazvao jako neprofesionalnim i neočekivanim od sportaša sa 60 profesionalnih borbi, Radaković ne odustaje od susreta s hrvatskim MMA veteranom:

– Bit će mu ponuđeno da se iskupi u listopadu na priredbi u Srbiji te se nadam da će napokon ispasti sportaš, a ne klošar. Ja ovo ne bih napravio nikome pa makar bio svjestan da ću sigurno izgubiti meč. Što se MFC-a i eventa prvog rujna tiče, ostaje mi samo nadati se da će se naći adekvatna zamjena i da mi neće propasti čitav kamp od 12 tjedana po ovoj vrućini. Nadam se da će Ivica skupiti muda i da će odraditi kad tad ovaj meč.

Autor komentara na portalu FightSite.hr navodi da Radakovićeva izjava nema previše smisla s obzirom da je Trušček poznat upravo kao borac koji ne bira protivnike, a često je ulazio u mečeve koje je znao da ne može pobijediti, no svejedno ih je hrabro odradio, poput dvoboja s 15-ak kilograma težim europskim top borcima kao što su Abusupiyan Magomedov ili Arbi Agujev. Ulazio je u ring i protiv danas redom UFC boraca poput Nicolasa Dalbyja (dva puta), Mairbeka Taisumova, Islama Makhacheva, Piotra Halmana ili FFC prvaka poput Laszla Senyeia, Viktora Halmija ili Roberta Soldića.

– Stoga je jako teško za Terrora tvrditi da se uplašio bilo koga, a posebno ne borca koji je najveće ispite imao na lokalnim priredbama u Srbiji i Crnoj Gori, a do sada je odradio šest profesionalnih mečeva i realno je na početku karijere. Istina je upravo suprotna, da je Terror malo češće mislio na sebe i svoju karijeru, a malo rijeđe “skupio muda”, kao što je to Radaković rekao u svom intervjuu, Truščekov sportski put bi bio još uspješniji i kvalitetniji. Možda je hrvatski borac nakon šesdesetak profesionalnih mečeva napokon shvatio kako za pobjedu u nekom meču nije dostatna samo volja i objektivna kvaliteta, nego i adekvatna priprema. Na tomu svakako treba čestitati i za to ga treba pohvaliti.

U svojem odgovoru za MMA novosti, Trušček je naveo da u Japan putuje u rujnu ili listopadu i da mu je to na neki način ostvarenje dječačkog sna:

– Od kad sam gledao Mirka još u K-1, pa kasnije u PRIDE-u, sve je to bilo u Zemlji izlazeceg sunca okruženo nekakvom mistikom da sam imao dojam da se tamo bore mali bogovi, a ne ljudi od krvi i mesa. Sad bih i ja mogao postati mali bog, haha. Doduše, trenutno tamo nije ni približno situacija kao prije 10-ak godina kad je PRIDE u odnosu na UFC bio kao danas naprimjer UFC prema Bellatoru. Znači, bilo je i u Americi dobrih boraca, ali je svjetska elita bila u Japanu. Ja tamo dolazim na ruševine, čak i u drugu organizaciju, ali ljudi posjećuju svetišta i hiljadama godina kasnije, pa kako ne bih ja osjećao nešto posebno za “moje bogove” samo 10 godina kasnije.

Truščeka u Japanu očekuje težak meč protiv Japanca Kume, koji ima omjer borbi 20:3, no vjeruje da ima realne šanse za pobjedu i planira pružiti kvalitetnu i atraktivnu borbu. Spomenimo još da su posljednji hrvatski borci, koji su dobili priliku nastupiti na glavnoj Pancraseovoj priredbi u Japanu nakon pobjeda na priredbi iste promocije u Krapini, bili Matija Blažičević, Marko Burušić i Anto Radman, no sva su trojica u travnju ove godine upisali poraze u srazu s japanskim suparnicima.