GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE Puno to znači, za školu, za grad, mi smo bili jedini predstavnici Hrvatske, tako da smo napravili i dobru promociju – zadovoljan je Kudeljnjak prezentiranim.

Nakon višesatnog puta, u Križevce je u četvrtak poslijepodne stigao bus s članovima Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige.

Orkestar je s 92.75 bodova osvojio zlatnu plaketu i prvo mjesto u kategoriji orkestara do 21 godinu na International Youth Music Festivalu koji se održao u Bratislavi od 24. do 27. srpnja. Član orkestra Tomislav Koprić dodatno je dobio nagradu za solo izvedbu na bisernici.

Križevačku glazbenu ekspediciju dočekao je i gradonačelnik Mario Rajn koji je odmah pružio ruku čestitke ravnateljici škole Branki Špoljar te profesoru Igoru Kudeljnjaku.

Nakon izlaska iz autobusa, za komentar smo zamolili umornog, ali ipak vedrog i nasmiješenog profesora Kudeljnjaka koji je s nama podijelio dojmove iz Bratislave.

– Sudjelovali smo na međunarodnom festivalu za mlade glazbenike. Natjecanje je osmišljeno tako da imate slobodan program, svirate što želite, ali ste ograničeni na pola sata. Bilo je prisutno mnoštvo različitih orkestara, od simfonijskih i jazz do žičanih ili orkestara sa slobodnom instrumentacijom, kako su oni to nazvali, ali u konačnici se ocjenjuje tko je dobio najbolje odsvirao. Mi smo bili pobjednici u našoj kategoriji, ali Grand Prix dobivaju oni koji su imali ukupno najviše bodova, a to je bio orkestar iz Kine – objasnio je Kudeljnjak sistem natjecanja.

Pitali smo profesora da li je osvajanje ove zlatne plakete jedno od većih priznanja za GŠ Alberta Štrige.

– U Hrvatskoj se već nekako očekuje od nas dobar rezultat na državnim natjecanjima ili festivalima tamburaške glazbe gdje smo redovito ocjenjeni prvim nagradima, ali naravno da ti puno znači kad vidiš kako stojš na međunarodnoj sceni, vidiš kako stojiš u svijetu, među orkestrima baš poput kineskih, gledaš kako sviraju, kakav repertoar. Puno to znači, za školu, za grad, mi smo bili jedini predstavnici Hrvatske, tako da smo napravili i dobru promociju – zadovoljan je Kudeljnjak prezentiranim.

Ističe kako se cijela križevačka ekipa, od profesora do učenika, odlično provela.

– Formalna organizacija festivala je sjajna, imali smo i dva revijalna koncerta po trgovima u Bratislavi, sve vam je pristupačno uz vodiče, organizirano samo za nas, a neformalni dio je bilo malo naporniji, nismo oka sklopili ovu noć- kroz tajanstveni smiješak nam je ispričao popularni profesor “Kuduz”.(ePodravina.hr)