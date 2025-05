Obrat – SDP bi podržao Kešerovu većinu

“Apsolutno postoji mogućnost da podržimo Mladena Kešera“, izjavio je danas na konferenciji za medije SDP-ov kandidat za župana Tomislav Golubić. Ovaj obrat događa se nešto više od mjesec dana nakon što je SDP izbacio Kešera iz stranke uz oproštajnu objavu na društvenoj mreži u kojoj su napisali da je “SDP napokon oslobođen“. I njihov kandidat za gradonačelnika Hrvoje Seleš prozivao je tog Kešera da “zna samo svađati ljude i bildati rejting na populizmu” i da se “tome moramo svi zajedno oštro suprotstaviti“, a sad su spremni na suradnju kako bi imali većinu u Gradskome vijeću.

“SDP će u Gradskome vijeću podržati one koji će biti spremni podržati naše programe. Jasno smo to definirali kroz našeg kandidata Hrvoja Seleša i kroz našu listu. Oni s kojima ćemo se moći dogovoriti da se ti programi izvršavaju, s njima ćemo se dogovoriti“, rekao je Golubić. Na konkretno pitanje znači li to da bi podržali i Kešera, odgovorio je – apsolutno!

Mario Rajn i Tomislav Golubić lokalnim medijima u Križevcima obratili su se jutros, pet dana nakon prvog kruga lokalnih izbora. Izjavu smo očekivali i tražili i u izbornoj noći, ali u njihovom križevačkom stožeru je za naš portal nisu dali. Rajn definitivno neće ući u novi saziv predstavničkog tijela Križevaca, potvrdio nam je to danas, a na njegovo mjesto ući će Sanela Novak kao, zasad, jedina vijećnica u društvu muških vijećnika. Neće ući niti u Županijsku skupštinu budući da njegova lista nije osvojila niti jedan mandat. Ipak, u tome ne vidi problem za provođenje svojih politika kao dožupan, ako SDP-ov kandidat Tomislav Golubić postane župan.

“Ne znači da smo mi inferiorni u suradnji budući da je naša suradnja temeljena na iskustvima, znanjima i dogovorima postignutim puno prije nego što smo formirali liste“, rekao je Rajn, a Golubić dodao da su oni tim. Je li činjenica da građani nisu podržali njegovu listu za Županijsku skupštinu u kojoj sad nema niti jednog, a dosad je imao tri vijećnika, ipak poraz?

“U tom smislu ne mogu biti zadovoljan i jasno je matematički da je manje pa je u tom smislu poraz“, priznao je Rajn. Podsjetimo, njegovi su vijećnici u dosadašnjem sazivu podržavali župana Korena i njegovu većinu.