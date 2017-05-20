Popis biračkih mjesta na području Grada Križevaca
1. KRIŽEVCI, OSNOVNA ŠKOLA “VLADIMIR NAZOR”, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 23, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: GOSPODARSKA ULICA, KOPRIVNIČKA ULICA 1-131 (NEPARNI), OBRTNIČKA ULICA, RATARNA, ŠETALIŠTE DRAGUTINA NOVAKA, TRG BANA LACKOVIĆA, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA, ULICA DRAGUTINA RENARIĆA, ULICA GUSTAVA NEUBERGA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA LJUDEVITA VUKOTINOVIĆA, ULICA MARIJANA DETONIJA, ULICA MILISLAVA DEMERCA, ULICA MILUTINA CIHLARA NEHAJEVA, ULICA PETRA ZRINSKOG 1-99 (NEPARNI)
2. KRIŽEVCI, ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRIŽEVCI, ULICA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 3, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: POTOČKA ULICA 2-186 (PARNI), SVETOKRIŠKA ULICA, ULICA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG, ULICA MOJSIJA BALTIĆA
3. KRIŽEVCI, “KOMUNALNO PODUZEĆE” D. D. KRIŽEVCI (DVORANA I. NA KATU), ULICA DRAGE GRDENIĆA 7, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: PAŠKA ULICA, TRG IVANA MAŽURANIĆA, TRG MILUTINA MAYERA, TRG SVETOG FLORIJANA 2-8 (PARNI), TRG SVETOG FLORIJANA 1-9 (NEPARNI), ULICA ALBERTA ŠTRIGE, ULICA ANTE STARČEVIĆA, ULICA DRAGE GRDENIĆA, ULICA JOSIPA BUTURCA, ULICA SLAVKA KOLARA, ULICA STANKA MIHOLIĆA, ULICA TADIJE SMIČIKLASA 1-25 (NEPARNI), ULICA TINA UJEVIĆA
4. KRIŽEVCI, HRVATSKI DOM KRIŽEVCI (LIJEVO DVORANA), ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: FRANKOPANSKA ULICA, PRIGORSKA ULICA, PUŠĆA 70-94 (PARNI), PUŠĆA 1-123 (NEPARNI), TRG ANTUNA NEMČIĆA, TRG SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA BRANITELJA HRVATSKE, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA PETRA PRERADOVIĆA, ULICA TOME SERMAGEA, PESEK: KRAMAROVEC, PESEK, ŠEBRE
5. KRIŽEVCI, HRVATSKI DOM KRIŽEVCI (DESNO GALERIJA), ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: CRNI PUT, ISTARSKA ULICA, RADNIČKI DOL, TRG JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA KRUNOSLAVA HERUCA
6. KRIŽEVCI, AUTO-MOTO KLUB KRIŽEVCI, ZAGREBAČKA ULICA 33, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KARANE: KARANE, KARANSKO BRDO, KRIŽEVCI: DONJE KRIŽEVČINE, GORNJE KRIŽEVČINE, KORUŠKA 2-76 (PARNI), KRIŽEVČINE, ODVOJAK KRALJA PETRAKREŠIMIRA IV, ULICA GLOGOVNIČKE BUNE, ULICA GUSTAVA BOHUTYNSKOG, ULICA KARLA HÄUSLERA, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA, ULICA MIRKA BOGOVIĆA, VRBOVEČKA ULICA 2-6 (PARNI), ZAGREBAČKA ULICA 2-58 (PARNI)
7. KRIŽEVCI, HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – PODRUČNA SLUŽBA KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 20, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: ULICA BRACE HANŽEKA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA PETRA ZRINSKOG 2-44 (PARNI)
8. KRIŽEVCI, RADNIK D.D. KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: KOPRIVNIČKA ULICA 2-132 (PARNI), ULICA LJUDEVITA MODECA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA NINE VAVRE, ULICA SIDONIJE RUBIDO
9. KRIŽEVCI, HRVATSKE ŠUME – ŠUMARIJA KRIŽEVCI, ULICA KRALJA TOMISLAVA 114, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: BJELOVARSKA ULICA, CVJETNA ULICA, DESETINE, ULICA ANDRIJE LENARČIĆA, ULICA DRAGUTINA LAMBLA, ULICA IVANA GUNDULIĆA, ULICA KALNIČKE PUNTE, ULICA MARCELA KIEPACHA, ULICA NIKOLE TESLE, ULICA VJEKOSLAVA KÖRÖSKENYA
10. KRIŽEVCI, GRADSKA KNJIŽNICA “FRANJO MARKOVIĆ” – MULTIMEDIJALNI CENTAR, TRG SVETOG FLORIJANA 14, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: KORUŠKA 1-77 (NEPARNI), TRG SVETOG FLORIJANA 12-14A/1 (PARNI), TRG SVETOG FLORIJANA 13-15 (NEPARNI), ULICA FERDE KERNA, ULICA FRANA GALOVIĆA, ULICA FRANA GUNDRUMA, ULICA FRANJE TUĐMANA, ULICA STJEPANA RADIĆA, VRBOVEČKA ULICA 1-35 (NEPARNI), ZAGREBAČKA ULICA 1-59 (NEPARNI)
11. KRIŽEVCI, DOM SV. MARKA KRIŽEVČANINA, KRIŽEVCI, ULICA FRANJE MARKOVIĆA 33, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: KOSOVEC, MLADINE, SVILIČIĆEV PUT, ULICA IVANA LEPUŠIĆA
12. KRIŽEVCI, VRTLARIJA KOMUNALNOG PODUZEĆA KRIŽEVCI (DRUŠTVENE PROSTORIJE), ULICA IVANA LEPUŠIĆA 1, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: GORNJE VINE, GREBERANEC, HELENSKI PUT, KALNIČKA ULICA, LIPOVČICA, VARAŽDINSKA ULICA
13. KRIŽEVCI, VATROGASNI DOM KRIŽEVCI, ULICA FRANJE RAČKOGA 2, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: TRG SVETOG MARKA KRIŽEVČANINA, ULICA BISKUPA BAZILIJA BOŽIČKOVIĆA, ULICA BISKUPA JULIJA DROHOBECZKOGA, ULICA FRANA SUPILA, ULICA FRANJE MARKOVIĆA, ULICA FRANJE RAČKOGA, ULICA IVANA VITEZA, ULICA IVE VOJNOVIĆA
14. KRIŽEVCI, OSNOVNA ŠKOLA “LJUDEVITA MODECA” KRIŽEVCI, ULICA FRANJE RAČKOGA 3, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KRIŽEVCI: POTOČKA ULICA 1-183 (NEPARNI), PUŠĆA 2-68 (PARNI), ULICA TADIJE SMIČIKLASA 2-48 (PARNI), ULICA TADIJE SMIČIKLASA 27-33 (NEPARNI), ULICA VJENCESLAVA NOVAKA, ZAGORSKA ULICA
15. MALI POTOČEC, VATROGASNI DOM MALI POTOČEC, MALI POTOČEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u MALI POTOČEC: MALI POTOČEC
16. APATOVEC, VATROGASNI DOM, APATOVEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u APATOVEC: BREŽANCI, CARINE, LIPOVEC, MARTINCI
17. BOJNIKOVEC, VATROGASNI DOM BOJNIKOVEC, BOJNIKOVEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u BOJNIKOVEC: BOJNIKOVEC
18. BRCKOVČINA, DRUŠTVENI DOM BRCKOVČINA, BRCKOVČINA, koje obuhvaća birače s prebivalištem u DONJA BRCKOVČINA: DONJA BRCKOVČINA, MLADINA, GORNJA BRCKOVČINA: GORNJA BRCKOVČINA, HERUCI, SLAVIČKI, VRBOVEČKA ULICA
19. BUKOVJE KRIŽEVAČKO, VATROGASNI DOM BUKOVJE KRIŽEVAČKO, BUKOVJE KRIŽEVAČKO, koje obuhvaća birače s prebivalištem u BUKOVJE KRIŽEVAČKO: BUKOVJE KRIŽEVAČKO, MLADINE
20. CAREVDAR, DRUŠTVENI DOM CAREVDAR, CAREVDAR, koje obuhvaća birače s prebivalištem u CAREVDAR: CAREVDAR, DONJARA, KOMARSKI BRIJEG, SVETA BARBARA, ŠTEFANOV BRIJEG, KOSTADINOVAC: KOSTADINOVAC, MALI CAREVDAR: MALI CAREVDAR
21. NOVI BOŠNJANI, DRUŠTVENI DOM NOVI BOŠNJANI, NOVI BOŠNJANI, koje obuhvaća birače s prebivalištem u NOVI BOŠNJANI: NOVI BOŠNJANI
22. STARI BOŠNJANI, DRUŠTVENI DOM STARI BOŠNJANI, STARI BOŠNJANI, koje obuhvaća birače s prebivalištem u STARI BOŠNJANI: STARI BOŠNJANI
23. DONJI CUBINEC, DRUŠTVENI DOM DONJI CUBINEC, DONJI CUBINEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u CUBINEC: DONJI CUBINEC
24. CUBINEC, VATROGASNI DOM CUBINEC, CUBINEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u CUBINEC: CUBINEC, MLADINE
25. DIJANKOVEC, VATROGASNI DOM DIJANKOVEC, DIJANKOVEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u DIJANKOVEC: BREZJE, DIJANKOVČINA – NADPRELOG, DIJANKOVEC
26. SREDNJI DUBOVEC, VATROGASNI DOM SREDNJI DUBOVEC, SREDNJI DUBOVEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u BEKETINEC: BEKETINEC, BEKETINEČKI BREG, DONJI DUBOVEC: DONJI DUBOVEC, FUSTICE DUBOVEČKE, GORNJI DUBOVEC: BEKETINEČKI BREG, GORNJI DUBOVEC, KUČARI: KUČARI, SREDNJI DUBOVEC: SREDNJI DUBOVEC
27. ĐURĐIC, VATROGASNI DOM ĐURĐIC, ĐURĐIC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u NOVI ĐURĐIC: NOVI ĐURĐIC, ĐURĐIC: ĐURĐIC
28. LEMEŠ KRIŽEVAČKI, DRUŠTVENI DOM LEMEŠ KRIŽEVAČKI, LEMEŠ KRIŽEVAČKI, koje obuhvaća birače s prebivalištem u LEMEŠ KRIŽEVAČKI: LEMEŠ KRIŽEVAČKI
29. ERDOVEC, VATROGASNI DOM ERDOVEC, ERDOVEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u ERDOVEC: ERDOVEC, SVETA KATARINA, VINOGRADIŠĆE
30. DONJA GLOGOVNICA, PODRUČNA ŠKOLA DONJA GLOGOVNICA, DONJA GLOGOVNICA, koje obuhvaća birače s prebivalištem u DONJA GLOGOVNICA: DONJA GLOGOVNICA, GORNJA GLOGOVNICA: CRKVENJAK, GORNJA GLOGOVNICA, JARČANI: JARČANI, NAPULJ, MARINOVEC: FANJIĆ-MAREN, MARINOVEC
31. GRAČINA, VATROGASNI DOM GRAČINA, GRAČINA, koje obuhvaća birače s prebivalištem u GRAČINA: GRAČINA
32. IVANEC KRIŽEVAČKI, VATROGASNI DOM IVANEC KRIŽEVAČKI, IVANEC KRIŽEVAČKI, koje obuhvaća birače s prebivalištem u IVANEC KRIŽEVAČKI: GAJ, IVANEC KRIŽEVAČKI
33. KLOŠTAR VOJAKOVAČKI, PODRUČNA ŠKOLA KLOŠTAR VOJAKOVAČKI, KLOŠTAR VOJAKOVAČKI, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KLOŠTAR VOJAKOVAČKI: BRDO, BREZOV MOST, CESTA, DOLJNJANI, GAŠPARIĆI, GORNJANI, KLOŠTAR, RAJIĆI
34. MAJUREC, VATROGASNI DOM MAJUREC, MAJUREC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u MAJUREC: MAJUREC, MAJUREC-CESTA
35. NOVAKI RAVENSKI, VATROGASNI DOM NOVAKI RAVENSKI, NOVAKI RAVENSKI, koje obuhvaća birače s prebivalištem u NOVAKI RAVENSKI: LOVRENTOVICE, NOVAKI RAVENSKI
36. OSIJEK VOJAKOVAČKI, DRUŠTVENI DOM OSIJEK VOJAKOVAČKI, OSIJEK VOJAKOVAČKI, koje obuhvaća birače s prebivalištem u OSIJEK VOJAKOVAČKI: DRETVARI, GAINI, GRUJICE, HABDIJE, MIOKI, SRDIJE
37. PAVLOVEC RAVENSKI, VATROGASNI DOM PAVLOVEC RAVENSKI, PAVLOVEC RAVENSKI, koje obuhvaća birače s prebivalištem u DOLJANEC: DOLJANEC, DOLJANEČKI BREG, PAVLOVEC RAVENSKI: OSLAVEČKI BREG, PAVLOVČINA, PAVLOVEC RAVENSKI
38. POLJANA KRIŽEVAČKA, DRUŠTVENI DOM POLJANA KRIŽEVAČKA, POLJANA KRIŽEVAČKA, koje obuhvaća birače s prebivalištem u POLJANA KRIŽEVAČKA: POLJANA KRIŽEVAČKA
39. PODGAJEC, DRUŠTVENI DOM PODGAJEC, PODGAJEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u PODGAJEC: BAČAČE, PODGAJEC, PUSTIKE I KRIŽIŠĆE
40. SVETA HELENA, VATROGASNI DOM SVETA HELENA, SVETA HELENA, koje obuhvaća birače s prebivalištem u SVETA HELENA: SVETA HELENA, SVETI VID
41. SVETI MARTIN, DRUŠTVENI DOM SVETI MARTIN, SVETI MARTIN, koje obuhvaća birače s prebivalištem u PRIKRAJ KRIŽEVAČKI: PRIKRAJ KRIŽEVAČKI, SVETI MARTIN: SVETI MARTIN
42. ŠPIRANEC, VATROGASNI DOM ŠPIRANEC, ŠPIRANEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u KUNĐEVEC: KUNĐEVEC, STARA VES RAVENSKA: STARA VES RAVENSKA, ŠPIRANEC: ŠPIRANEC
43. VEĆESLAVEC, DRUŠTVENI DOM VEĆESLAVEC, VEĆESLAVEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u VEĆESLAVEC: KALNIK, MLADINKE-BRDO, VEČESLAVEC
44. POVELIĆ, VATROGASNI DOM POVELIĆ, POVELIĆ, koje obuhvaća birače s prebivalištem u POVELIĆ: POVELIĆ
45. RUŠEVAC, VATROGASNI DOM RUŠEVAC, RUŠEVAC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u RUŠEVAC: BRDO, RUŠEVAC, VRTLINKE
46. VELIKI POTOČEC, VATROGASNI DOM VELIKI POTOČEC, VELIKI POTOČEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u VELIKI POTOČEC: BUČE, ŠIROKO BREZJE, VELIKI POTOČEC
47. VELIKI RAVEN, PODRUČNA ŠKOLA VELIKI RAVEN, VELIKI RAVEN, koje obuhvaća birače s prebivalištem u MALI RAVEN: KAZMAR RAVENSKI, MALI RAVEN, VELIKI RAVEN: FUSTICE RAVENSKE, VELIKI RAVEN
48. VELIKE SESVETE, DRUŠTVENI DOM VELIKE SESVETE, VELIKE SESVETE, koje obuhvaća birače s prebivalištem u MALE SESVETE: MALE SESVETE, VELIKE SESVETE: VELIKE SESVETE
49. VOJAKOVAC, PODRUČNA ŠKOLA VOJAKOVAC, VOJAKOVAC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u MIČIJEVAC: MIČIJEVAC, POBRĐANI VOJAKOVAČKI: POBRĐANI VOJAKOVAČKI, VOJAKOVAC: STARAC, VOJAKOVAC, VUJIĆI VOJAKOVAČKI: VUJIĆI VOJAKOVAČKI, ČABRAJI: ČABRAJI, GARIĆ
50. ŽIBRINOVEC, DRUŠTVENI DOM ŽIBRINOVEC, ŽIBRINOVEC, koje obuhvaća birače s prebivalištem u ŽIBRINOVEC: ŽIBRINOVEC
51. LEMEŠ, VATROGASNI DOM LEMEŠ, LEMEŠ, koje obuhvaća birače s prebivalištem u LEMEŠ: KAZMAR LEMEŠKI, LEMEŠ
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