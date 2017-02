Križevci su, iako malen grad, puni mladih ljudi s potencijalom za postizanje velikih uspjeha. Jedan takav primjer priča je Jurice Šogorića, učenika 4.d razreda Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, koji je kreirao igricu za pametne telefone, Hexagon Run. U manje od tjedan dana, koliko je igrica dostupna putem Google Play, već je zaludio ne samo svoje školske kolege već i neke svoje profesore.

Odakle ti ideja za Hexagon Run?

Pošto sam od malenih nogu volio igrati računalne igrice, odlučio sam da mi je cilj napraviti svoju vlastitu igru. Želio sam napraviti nešto zabavno i jednostavno. Sama ideja za Hexagon Run došla mi je kad sam, šetajući Križevcima, prošao jednom ulicom gdje tlo nije asfaltirano, već je popločeno blokovima oblika šesterokuta. Malo sam razmislio, i došao na ideju da napravim igru u kojoj se igrač kreće po šesterokutima.

Koliko iskustva imaš u programiranju?

Programiranje me počelo zanimati od prvog razreda srednje škole, kada nam je profesor informatike, Milan Đurić, pokazao osnove programskog jezika Python. To me je jako zainteresiralo za programiranje, pa sam ga počeo proučavati, te sam ga se sad nedavno u četvrtom razredu ozbiljno prihvatio.

Je li ti ova igra prvi projekt?

Prije sam radio na nekim malim projektima, no oni nisu bili ništa ozbiljno. Njihova svrha je bila to da na njima naučim logiku programiranja. Ovo mi je prva igra, odnosno prvi projekt kojeg sam objavio. Planiram još neko vrijeme usavršavati Hexagon Run, nakon čega ću započeti rad na nekom novom projektu.

Planiraš li studirati na nekom studiju vezanom za programiranje?

Naravno, planiram upisati Tehničko veleučilište u Zagrebu, i tamo studirati stručni studij informatike ili računarstva.

Koji su ti planovi nakon studija?

Prvo mi je cilj diplomirati, nakon čega bih želio osnovati svoju vlastitu tvrtku u Hrvatskoj, koja bi se bavila razvojem softvera i računalnih igara.

Za kraj, želiš li nešto poručiti našim čitateljima?

Poručio bih svim srednjoškolcima koje zanima informatika, odnosno programiranje, da se to zanimanje definitivno isplati, naravno, ako ste prvo spremni uložiti puno truda i vremena na usavršavanje vašeg znanja.

Svojim radom Jurica je pokazao da postoje mladi i nadobudni Hrvati željni nastaviti svoj životni put u Lijepoj Našoj. On, kao i mnogi drugi, još uvijek čvrsto vjeruje da mogu ispuniti svoje snove ostajući u svojoj domovini.