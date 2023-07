U petak 15. STEAM večer s dizajnerom računalnih igara Ivanom Ivanovićem

Kako se izrađuju računalne igre, koji su profili stručnjaka potrebni u tom procesu, stvara li igranje ovisnost kod djece i mladih, gdje se školovati i kakve su mogućnosti zapošljavanja u toj industriji, utječu li videoigre negativno na psihofizičko stanje korisnika, kvare li nam djecu?

Odgovore na ova i druga pitanja možete dobiti od dizajnera računalnih igara Ivana Ivanovića, gosta na 15. STEAM večeri, koja će se održati u petak, 21. srpnja u opuštenoj atmosferi na terasi „Ema’s Bara“ u Križevcima (prekoputa križevačke zvjezdarnice), s početkom u 20 sati. Tribinu će moderirati Luka Brlek, mladi član križevačke udruge P.O.I.N.T.

Ivan Ivanović, mag. ing. arh. osnivač je i vlasnik studija “Heresy Design”. Bavi se izradom računalnih igara, 2D artom i animacijom, produkcijom video-spotova i animiranih filmova. Završio je magisterij na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2013. godine. Od 2017. godine bavi se izradom računalnih igara. U suradnji s Knjižnicom i čitaonicom “Fran Galović” Koprivnica 2021. godine izradio je edukativnu aplikaciju “Mitska bića – digitalna priča”, interaktivnu animiranu slikovnicu za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Do sada je kao artist, animator i dizajner radio na više projekata računalnih igara, od kojih valja istaknuti igre “Adventures of Eco” (Copyright Codes), “Kami Critters” (Crimson Night Ltd.), )“Unwritten” (Milkshake Studios), “Trivia Legends” (Kiqqi Productions) i dr.

Tribina „Kvare li nam videoigre djecu?“ dio je serijala kratkih tribina „STEAM večeri“ koji križevačka udruga P.O.I.N.T. sa Zakladom za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ i partnerima organizira u sklopu EU projekta „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“.

Ideja je ovih večeri približiti posjetiteljima različite aktualne teme iz područja znanosti, tehnologija, inženjerstva i matematike, ali i umjetnosti u širem smislu, s ciljem poticanja na kreativno razmišljanje te primjenu znanja iz navedenih područja u stvarnim okruženjima, od istraživanja do poduzetništva.

Projekt „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“ provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Trajat će dvije godine i ukupna vrijednost mu je 2.907.579,89 kuna. Stajališta izložena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.