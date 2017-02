U subotu, 11. veljače 2017. u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima u 19 sati će se održati veliki koncert povodom Valentinova pod nazivom „Bow vs Plectrum“ (Gudalo protiv trzalice), koji predstavlja duo Filipa Novosela (tambura) i Tihomira Hojsaka (kontrabas), uz pratnju Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem dirigenta Siniše Leopolda i gostovanje perkusionista Žana Tetičkoviča. Tom prigodom razgovarali smo s autorskim dvojcem Hojsak-Novosel.

Subotnji koncert vaš je autorski glazbeni proizvod. O čemu se radi i kako je došlo do suradnje s Tamburaškim orkestrom HRT-a?

Tihomir Hojsak: Nakon izlaska našeg vrlo hvaljenog nosača zvuka, javio nam se maestro Leopold te nam ponudio cjelovečernji koncert naše glazbe uz pratnju HRT Tamburaškog orkestra. Naravno, objeručke smo to prihvatli te prionuli na rad. Filip i ja pisali smo aranžmane cijelo ljeto te ih praizveli u listopadu prošle godine u „Studiju Bajsić“. Zbog velike zainteresiranosti koncert je sniman te će biti prikazivan nekoliko puta tijekom 2017. godine. Koncert je bio jako uspješan te smo odmah dobili ponudu za turneju u Kini s tim programom. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo na ukazanoj prilici.

Gost na koncertu bit će poznati slovenski perkusionist Žan Tetičkovič. Možete li ga predstaviti čitateljima portala Križevci.info?

Filip Novosel: Žan Tetičkovič je naš veliki prijatelj i suradnik s kojim sam već jako puno surađivao u New Yorku i ostvario brojne uspjehe. Gostovao je i na našem albumu u skladbi Penthouse. Osim što je sjajan bubnjar, vrhunski je kompozitor te jedina osoba koja je osvojila ASCAP-ovu nagradu „Herb Alpert Young Jazz Composer Award“ tri puta. Nedavno je izdao svoj dugoočekivani album The „Port of Life“.

Kad je osnovan “Bow vs Plectrum“, kako je došlo do suradnje i tko je smislio naziv projekta?

Tihomir Hojsak: Službeno smo počeli sa suradnjom u siječnju 2016. kad je izašao naš prvi video spot koji je pokrenuo cijelu lavinu potražnje za našim duom. Prije toga, našli smo se u jednom ansamblu gdje smo shvatili da volimo isto, da isto razmišljamo te da imamo iste ciljeve. Naziv našeg duo nazvan je po Filipovoj ideji.

Tijekom prošle godine bili se koncertno vrlo aktivni, a posebna je zanimljivost snimanje video-spota u Hollywoodu. Kakvi su dojmovi s američke turneje?

Filip Novosel: Američka turneja prošla je zaista sjajno, publika nas je na svakom koncertu izvrsno prihvatila. Gotovo na svakom koncertu imali smo stajaće ovacije, a poseban doživljaj bio je svirati u veličanstvenom The Kennedy Center u Washingtonu, DC. Snimanje samog spota bilo je vrlo zabavno, ali i s druge strane vrlo naporno. Napominjem da je spot režirao hollywodski redatelj Bobby Grubic, dobitnik tri Emmy nagrade i raditi s takvim profesionalcem je nezaboravno iskustvo. Također, vrlo smo ponosni na priznanja za doprinos u kulturi koja smo primili od američkog kongresa i kalifornijskog senata.

Prema riječima kritičara, vaš je album među najzapaženijim domaćim jazz ostvarenjima u 2016. Kakvi su vam daljnji planovi?

Tihomir Hojsak: U isto vrijeme smo i zahvalni, a i motivirani za daljnji rad. Biti najbolji u jednoj godini je stvarno čast te se nadamo da će to biti i potvrđeno s diskografskom nagradom Porin. U veljači snimamo dalje. U planu je izdati naš drugi album u svibnju, sa Zagrebačkom Filharmonijom.

Ovo nije vaš prvi koncert u Križevcima. Kojom prigodom ste već nastupili i što želite poručiti križevačkoj publici?

Filip Novosel: Prošle godine nastupili smo kao duo tijekom Culture Shock Festivala i pamtimo izvrsne reakcije publike pa smo zaista uzbuđeni što ćemo i ovaj puta nastupiti, uz najrenomiraniji tamburaški orkestar i njihovog maestra Sinišu Leopolda. To je za nas velika čast i želimo ovim putem pozvati publiku da bude u što većem broju i uživa u našoj glazbi.

Ulaznice po 40 kuna u pretprodaji su u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, Turističkom informativnom centru i Art Rock Caffeu, uz pokroviteljstvo Grada Križevaca. Organizatori ovog koncertnog spektakla su križevačka udruga P.O.I.N.T. i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci.