Matija Fortuna, Zbor i Tamburaški orkestar HRT-a sutra na Strossu – praizvedba mise u čast sv. Marku Križevčaninu

Jubilarnu 30. godišnjicu proglašenja Marka Križevčanina svecem, sutra će, u nedjelju 7. rujna, na Strossmayerovom trgu pjevanjem i sviranjem uveličati Zbor i Tamburaški orkestar HRT-a, pod ravnanjem Križevčanina Matije Fortune i uz praizvedbu Mise za sole, zbor i tamburaški orkestar, osječkog skladatelja Tihomira Ranogajca.

Izvedba novoskladane Mise u čast sv. Marku Križevčaninu ima zasigurno povijesni značaj u kontekstu razvoja umjetničke crkvene glazbe, objašnjava maestro Fortuna, kao i razvoju vokalno-instrumentalne tamburaške orkestralne literature. Misa je skladana za tamburaški orkestar, mješoviti pjevački zbor kao i kvartet solista, a u literaturi za tamburaške orkestre do današnjeg dana ne postoji takvo djelo.

Zanimljivo je da je naš Matija Fortuna svirao u Košicama 4. srpnja 1995. na svečanom koncertu za kardinale i biskupe, dan uoči kanonizacije sv. Marka Križevčanina, kao najmlađi član Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige.

“Svjestan da se taj vrlo bitan događaj za grad Križevce dogodio prije trideset godina imao sam potrebu doprinijeti dostojanstvenom obilježavanju obljetnice kanonizacije. Župniku Župe sv. Ane vlč. Stjepanu Sovičeku predložio sam narudžbu Mise u čast sv. Marku Križečaninu koju bi izveli Tamburaški orkestar, mješoviti pjevački zbor i solisti, jer, tambure su usko povezane s identitetom našeg grada. Velečasni Soviček prepoznao je vrijednost te ideje koju je svojim zalaganjem i podupiranjem doveo i do realizacije“, rekao nam je Fortuna.

Osim što će se sutra prva skladana tamburaška misa praizvesti u Križevcima, ovdje prvi put zajednički gostuju Tamburaški orkestar i Zbor Hrvatske radiotelevizije uz kvartet vrhunskih solista koji redovito nastupaju u Hrvatskoj i inozemstvu. Sopranistica je Natalija Kralj, rođena Križevanka, mezzosopranistica Ena Pongrac i bariton Jurica Jurasić Kapum iz Čakovca, te tenor Roko Radovan iz Lumbarde. U pojedinim dijelovima euharistijskog slavlja vokalno će doprinijeti i križevačka sopranistica Ana Fortuna, a orgulje će svirati Ivana Matkov, orguljašica bjelovarske Katedrale sv. Terezije Avilske. Podsjetimo da se sutrašnjim slavljem obilježava i 15. obljetnica uspostave Bjelovarsko-križevačke biskupije.

“Sretan sam i ponosan što ćemo umjetnički uzvišeno obilježiti ovaj značajan dan za grad Križevce i zaštitnika našeg prelijepog grada sv. Marka Križevčanina“, poručio je Matija Fortuna, uz poziv građanima da dođu sutra od 11 sati na križevački Strossmayerov trg.

