Križevci proslavili 30 godina od kanonizacije Marka Križevčanina

Na Trgu Josipa Jurja Strossmayera jučer je svečano proslavljena svetkovina sv. Marka Križevčanina, trećeg hrvatskog sveca i zaštitnika Bjelovarsko-bilogorske i Varaždinske biskupije, Koprivničko-križevačke županije, grada Križevaca i europskih integracija.

Proslava je bila u znaku četiriju jubileja: 120 godina od proglašenja blaženim, 30 godina od kanonizacije, 15 godina od osnutka Bjelovarsko-križevačke biskupije kojoj je sv. Marko zaštitnik te 25 godina od osnutka Varaždinske biskupije, spomenuo je u propovjedi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.

“Sv. Marko je uzor pojedincima, ali i zajednici – da se okrenemo dobru i živimo vjeru bez kompromisa“, naglasio je Zgrablić.

Svečanoj proslavi prisustvovali su brojni građani, gradonačelnik Tomislav Katanović i zamjenik Ivica Švagelj s pročelnicima upravnih tijela, saborski zastupnici Marijana Petir i Dario Hrebak, državni tajnici Branko Hrg i Goran Romek, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, gradonačelnica Čazme Valentina Čanađija, predstavnici prijateljskog grada Paga, predsjednik Gradskog vijeća Križevaca Ivan Majdak s vijećnicima, načelnici općina, brojni vjernici, branitelji, osobe s invaliditetom, domobrani, vatrogasci, izviđači, Križevačka djevojačka straža te brojne udruge.

Tradicionalno uz dan zaštitnika grada, održan je 22. susret osoba s invaliditetom, na kojem su se okupile udruge s područja cijele Hrvatske. Uz sve to, križevačka 3. pješačka bojna, koja je djelovala u okviru 117. brigade Hrvatske vojske proslavila je 34. obljetnicu osnutka prisjetivši se poginulih suboraca kod spomenika „Ponos branitelja u znaku križa“, a odavanju počasti pridružio im se i gradonačelnik.