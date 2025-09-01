Ovaj tjedan 30. obljetnica kanonizacije mučenika Marka Križevčanina

Križevci ovaj tjedan obilježavaju 30. godišnjicu kanonizacije sv. Marka Križevčanina, jednog od trojice hrvatskih svetaca i mučenika koji se slavi kao zaštitnik Bjelovarsko-križevačke i Varaždinske biskupije, Koprivničko-križevačke županije, grada Križevaca i europskih integracija. Proslava njegovog dana i svetkovine ove je godine u znaku jubilarne obljetnice svečeve kanonizacije te 15. obljetnice uspostave Bjelovarsko-križevačke biskupije.

Obilježavanje je počelo u petak, 29. kolovoza misnim slavljem kod kapele sv. Marka Križevčanina, a završava u ponedjeljak, 15. rujna proslavom svetkovine Gospe Žalosne također misnim slavljima.

Središnji dio programa najavljen je za nedjelju, 7. rujna, od 10:30 kad kreće procesija od konkatedralne crkve sv. Križa kroz Baltićevu ulicu pa do Trga J. J. Strossmayera gdje u 11 sati počinje misno slavlje koje će ove godine predvoditi zadarski nadbiskup mons. Milan Zgrablić. Za 19 najavljen je koncert Alena Hržice koji će izvoditi popularnu duhovnu glazbu na glavnoj pozornici na Strossmayerovom trgu.

Tijekom dana će na Trgu Antuna Nemčića nastupati kulturno-umjetnička društva, izlagat će slikari Križevačkog likovnog kruga i čipkarice te će se dijeliti paprikaš i gverc.

Marko Stjepan Krizin (Križevčanin) rodio se u Križevcima 1558. godine. Studirao je teologiju u rimskom kolegiju Germanicum et Hungaricum, a nakon studija djelovao je kao svećenik Zagrebačke biskupije. Na poziv ostrogonskog nadbiskupa kardinala Petra Pazmanyja prihvatio je službu ravnatelja sjemeništa u Trnavi u Slovačkoj i postao ostrogonski kanonik. Uz dvojicu isusovaca Ištvana (Stjepana) Pongracza i Melkiora Grodzieckog brinuo se za katoličke vjernike u Košicama i okolici. Za vrijeme jedne bune i vjerskog “čišćenja” protiv katolika 7. rujna 1619. godine sva trojica su mučena i okrutno ubijena, jer nisu htjeli odustati od katoličke vjere. Papa Pio X. je svu trojicu proglasio blaženima 15. siječnja 1905. godine, a Ivan Pavao II. trojicu mučenika je proglasio svetima 2. srpnja 1995. godine u Košicama.