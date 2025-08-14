[FOTO] Tambure opet ispunile križevačku noć

Vino i gitare, nek’ opet ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć’… Arsenovim stihovima, koje je sinoć u sjećanje na nedavno preminulu Gabi Novak otpjevala Natalija Kralj, Gradski je tamburaški orkestar otvorio koncert u atriju Likovne galerije.

U tamburaškoj verziji i uz opernu pjevačicu, odali su počast najvećem i najljepšem glasu naše scene, kako je rekao dirigent Igor Kudeljnjak, i u posljednji tren su izmijenili unaprijed uvježbani repertoar na kojem su trebale biti pjesme Tereze Kesovije.

Terezine poznate skladbe križevačka će publika od svog orkestra čuti neki drugi put, a jučer su, uz mali omaž Gabici, slušali i klasične, filmske i popularne skladbe, uključujući Rossinijevu uvertiru iz opere Seviljski brijač, Lehárovu Vilja Lied, Bernsteinovu glazbu iz filma Sedmorica veličanstvenih, kao i djela domaćih autora Bože Potočnika, Filipa Novosela i Vilibalda Čakleca. Orkestru su se u pojedinim komadima pridružili sopranistica Natalija Kralj i udaraljkaš Lovro Baričević.

Križevčani su ispunili sva sjedeća mjesta u atriju Likovne galerije, a koncert se pratio i stojeći. Bio je to prvi u nizu nastupa kojima Gradski tamburaški orkestar Križevci nastoji prikupiti 30 tisuća eura za međunarodnu turneju u Kini, koju planiraju za proljeće sljedeće godine.